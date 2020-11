PS5 : un bug provoque la désinstallation automatique du jeu Spider-Man Miles Morales

Encore un nouveau bug pour la PS5, qui désinstalle cette fois Spider-Man Morales automatiquement entre deux parties. Certains joueurs ont rapporté le même problème sur d’autres jeux, tels que Assassin’s Creed Valhalla et Demon’s Souls Remake. Depuis son lancement, la console de Sony accumule les problèmes, que la firme semble avoir du mal à régler.

On n’en finit plus de compter les témoignages des joueurs mécontents à propos de la PS5. Pas plus tard qu’hier, on vous parlait de ce bug qui fait tourner le disque même quand on n’y joue pas. Cette fois, il semblerait que la console désinstalle le jeu Spider-Man Miles Morales sans que les utilisateurs n’aient fait quoi que ce soit allant dans ce sens. Ces derniers ajoutent que la réinstallation par Blu-Ray s’est avérée très difficile.

Spider-Man n’est pas le seul jeu victime de ce problème. Certains joueurs évoquent un bug similaire avec Demon’s Souls Remake et Assassin’s Creed Valhalla. Ils sont cependant encore trop peu nombreux pour en conclure à un bug généralisé, bien qu’ils soulèvent tout de même quelques questions vis-à-vis du système d’installation de la PS5.

La PS5 enchaîne les bugs

Crash à répétition, sauvegardes corrompues, manette DualSense qui ne se charge plus… Les premiers jours de la PS5 se révèlent très laborieux, tandis que certains joueurs voient leur expérience de jeu gâchée par ces bugs incessants. D’autant plus que cela ne semble pas prêt de s’arrêter : quelques utilisateurs racontent le redémarrage forcé de leur console, suivie de la reconstruction de la base de données. Cette opération n’arrive en général qu’en cas de coupure de courant ou de débranchement violent.

Si Sony a déclaré qu’il faudra attendre 2022 pour découvrir le vrai potentiel de la PS5, la firme semble entre-temps éprouver des difficultés à résoudre les problèmes rencontrés. Au point que certains joueurs trouvent eux-mêmes des solutions, comme pour ce problème de bruit. Rappelons tout de même pour nuancer que les problèmes sont relativement fréquents pour une technologie en début de vie. Espérons donc qu’un patch corrigeant ces bugs arrive bientôt.

