PS5 : un bug fait tourner le disque même quand on n’y joue pas

La PS5 commence à révéler ses premiers bugs, un nouveau en date concerne son lecteur de disque : certaines consoles font tourner de manière aléatoire et bruyante le jeu se trouvant à l'intérieur, même s'il n'est pas exécuté sur le moment. Quelques utilisateurs ont affirmé qu'il s'agissait d'une tentative d'authentification, une hypothèse qui paraît peu probable au vu de la vitesse et de niveau de bruit de l'opération.

Les joueurs du monde peuvent enfin partager la joie de posséder la console next-gen de Sony, de profiter de jeux en 4K… et pour certains, d'expérimenter les premiers bugs de la machine. Ces derniers jours, des témoignages ont fleuri sur Reddit et ResetEra concernant une nouvelle espèce de bug : la PS5 fait tourner le disque se trouvant à l'intérieur du lecteur sans aucune raison apparente, et ce, même si un autre jeu ou application est en train d'être exécuté.

“J'ai le disque de Ghost of Tsushima dans ma PS5 en ce moment même et il tourne même si je joue à Spider-Man ou Demon's Souls” explique ainsi un utilisateur. “Je peux comprendre que la console vérifie que le disque est toujours à l'intérieur, mais elle n'a sûrement pas besoin de le faire tourner aussi vite et aussi bruyamment“. Certains joueurs ont en effet avancé la théorie de l'authentification du CD par la console, ce que d'autres ont du mal à croire.

Un nouveau bug de la PS5 qui s'ajoute à la liste

Ils sont ainsi nombreux à retirer le disque du lecteur une fois leur partie finie pour ne pas être dérangés par le bruit, surtout si l'on ajoute à ça le caractère déjà bruyant de certaines consoles. L'opération n'est pas réellement surprenante au premier abord : la PS4, par exemple, fait tourner les disques à son démarrage et lorsque le jeu se lance. Cependant, aucune réelle explication ne peut pour le moment être donnée pour la PS5.

Ce nouveau bug rejoint les autres dysfonctionnements rapportés par les joueurs, notamment le problème de la manette DualSense qui ne se charge plus. Sony a d'ores et déjà déployé une mise à jour réglant quelques soucis et a promis que d'autres fonctionnalités, comme le Variable Refresh Rate, devaient prochainement arriver. Il est donc possible que le problème soit bientôt résolu, bien qu'aucune information n'ait été annoncée pour le moment.

