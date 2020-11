PS5 : non, le lancement de la console ne sera pas reporté en France à cause du coronavirus

Mise à jour du 2 novembre 2020 à 18h06 :

L'utilisateur The_Need a publié un nouveau post sur Reddit. Il explique être retourné au même magasin GAME quelques heures plus tard, ayant entendu que GAME continuaient finalement d'accepter des prépaiements pour la PS5. Le même vendeur avec qui il avait discuté un peu plus tôt lui a confié que Sony et la direction des magasins GAME venaient d'arriver à un arrangement et devaient discuter des détails pour le lancement le 19. Finalement, Sony aurait donc écarté l'idée de reporter le lancement de la PS5.

La PS5 et la PS5 Digital Edition doivent normalement arriver en France ce 19 novembre 2020. Seulement, et d'après des déclarations de vendeurs spécialisés, un report du lancement de la console pourrait être envisagé par Sony, si la crise sanitaire ne permet pas de sortir la machine dans de bonnes conditions.

Si vous êtes passionné de jeu vidéo comme nous le sommes, vous savez que la PS5 et la PS5 Digital Edition arrivent ce 19 novembre 2020 en France et en Europe. Les deux consoles next-gen débarqueront un peu en avance (le 12 novembre) aux États-Unis et d'autres pays. En raison du confinement récemment décrété par le gouvernement français, les différents revendeurs de la PS5 comme Amazon, la Fnac ou Micromania ont dû s'adapter pour organiser le retrait des précommandes.

Dans le cas de Micromania, l'enseigne a fait savoir que le retrait sans contact en boutique sera possible. Et si le tout le monde se prépare donc à récupérer sa PS5, l'éventualité d'un report du lancement plane toujours. Selon les propos d'un utilisateur de Reddit appelé The_Need, cette possibilité est toujours dans les cartons de Sony.

Un vendeur de The GAME évoque un report éventuel du lancement

The_Need raconte s'être entretenu avec un vendeur des magasins GAME. Après avoir passé sa précommande de la PS5, le salarié a tenu à avertir le client du possible report de la sortie de la console. “GAME au Royaume-Uni m'a demandé hier de venir en magasin et de prépayer ma PS5 afin que je puisse la “récupérer en drive” le 19. Je suis venu le faire ce matin et on m'a dit la chose suivante : “Sony nous a dit d'arrêter d'accepter les prépaiements, car ils pourraient rapprocher ou retarder la date de sortie en raison du confinement au Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne”, raconte The_Need sur Reddit.

Comme vous pouvez le constater, le vendeur de The GAME a également évoqué une sortie anticipée de la PS5. Qui sait, peut-être que Sony pourrait finalement opter pour une sortie mondiale et non régionalisée de sa console, à l'instar ce que fait Microsoft avec la Xbox Series X et la Xbox Series S.

À l'inverse, les difficultés logistiques et les pertes financières potentielles liées au confinement pourraient pousser Sony à repousser le lancement de la PS5 après sa levée, en l'occurrence au 1er décembre en France. Bien entendu, il convient de prendre ces déclarations avec des pincettes, même si bien entendu on espère que les joueurs auront leur console le 19 novembre comme convenu.