PS5 : les précommandes pourraient être livrées plus tôt que prévu

Les PS5 livrées plus tôt grâce au confinement

Sony et le détaillant n'ayant pour le moment pas communiqué de déclaration officielle à ce sujet, difficile de dire s'il s'agit d'une véritable annonce et qui serait concerné par cette mesure. En Europe, la situation reste incertaine. En France, le lancement de la console ne sera pas reporté à cause du coronavirus. Mais en Angleterre, des marchands anglais ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas assurer les livraisons à temps à cause du confinement.

D'un autre côté, il n'est pas impossible d'imaginer que les détaillants aient plus de temps pour préparer la sortie de la console grâce au contexte actuel. Certaines boutiques ont ainsi déclaré qu'elles seraient ouvertes le 19 novembre, pour que les joueurs ayant précommandé la PS5 puissent l'obtenir le jour même. Micromania a quant à elle prévenu les clients qui recevront la console et ceux qui ne l'auront pas.