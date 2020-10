EMUI 11 : Huawei s’apprête finalement à lancer une version basée sur Android 11

Dévoilée le 11 septembre dernier durant la Huawei Developer Conference, la nouvelle interface de Huawei reposait jusqu’ici officiellement sur Android 10. Cependant, certaines sources affirment que le constructeur chinois serait en train de plancher sur une version compatible avec la dernière mise à jour Android.

Du fait qu’EMUI 11 se base sur Android 10, l’annonce de sa sortie prochaine avait fait tiquer certains utilisateurs Huawei. Et pourquoi pas Android 11, plutôt ? La firme avait alors tenu à rassurer en confirmant que des fonctionnalités d’Android 11 seront bien intégrées à la nouvelle interface, mais qu'EMUI continuerait à exploiter Android 10 durant un bon moment.

En réalité, il n'aura pas fallu patienter bien longtemps pour que Huawei s'intéresse de près à Android 11. Depuis le déploiement de l’OS le 8 septembre, et sitôt le code de celui-ci passé en open source et la firme a pu travailler sur l’adaptation de son interface à celui-ci. Selon certaines sources, une nouvelle version d’EMUI 11 basée sur Android 11 serait ainsi prête à être lancée, notamment sur le Mate 40 Pro dès sa sortie en Europe.

Une nouvelle version qui se passera de Google

Alors que la version basée sur Android 10 est toujours en phase de bêta-test sur les P40 et les Mate 30 pro, on peut imaginer que ces appareils bénéficieront de la mise à jour une fois l’interface stable. Cependant, aucune confirmation officielle n’a pour le moment été faite.

Cette année a été un vrai challenge pour Huawei qui, en peu de temps, a dû trouver des alternatives au services Google dont la firme doit désormais se passer. À cause des restrictions imposées par le gouvernement américain, elle n’a pas pu se procurer la dernière version d’Android pour travailler sur sa nouvelle interface, ce qui explique le retard sur son développement.

Le constructeur chinois n’a pourtant pas chômé et a notamment révélé le mois dernier Harmony, son OS pensé pour être un concurrent direct d’Android et qui sera d’ailleurs compatible avec tous les smartphones sous EMUI 11. Rappelons que l’interdiction d’utiliser les services Google n’empêche pas Huawei d’installer Android sur ses smartphones, mais que ceux-ci ne bénéficieront pas des services Google ni des mises à jour officielles. En attendant d’en savoir plus sur l’avenir de la marque, vous pouvez retrouver la liste des premiers téléphones Huawei et Honor qui recevront la mise à jour d'EMUI.