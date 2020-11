Tesla n’est plus leader sur le marché européen des véhicules 100% électrique

Tesla a longtemps été le leader des voitures 100% électriques en Europe. Mais aujourd’hui, les résultats indiquent que le constructeur a été détrôné, en plus de connaître une dégringolade majeure. Des chiffres en trompe l’œil, étant donné que la société d’Elon Musk a vu apparaître nombre de concurrents ces derniers mois.

Tesla est leader sur le marché du véhicule 100% électrique Européen depuis des années maintenant. Mais tout fini par changer. En effet, les chiffres livrés par l’analyste Matthias Schmidt, spécialiste du monde automobile, indiquent que le constructeur s'est fait détrôner. Il partage un graphique très intéressant où l’on peut voir la progression des différents constructeurs ces deux dernières années.

Tesla a connu une chute brutale ces douze derniers mois. Alors leader en 2019 avec 33,8 % de parts de marché, la firme d’Elon Musk a vu ce chiffre dégringoler à 13,5 %. Une chute qui pourrait paraître vertigineuse, mais à nuancer. Certes, Tesla vend moins de voitures ces derniers mois (63 000 en 2020 contre 75 000 en 2019), mais a aussi vu apparaître plusieurs concurrents sérieux.

Multiplication de la concurrence

Alors qu’il était pratiquement seul au monde sur le territoire européen, le constructeur californien s’est vu concurrencé par des industriels historiques qui se sont placés sur un marché alors quasi-vierge. On peut par exemple citer Renault/Nissan, PSA, ou encore les constructeurs allemands tels que Mercedes ou encore Volkswagen. C’est ce dernier qui est actuellement leader du marché sur le vieux continent avec 87 000 véhicules livrés.

Une bonne nouvelle pour un marché électrique qui ne va que s’intensifier avec le temps, notamment à cause de la multiplication des industriels sur ce segment, mais aussi de la politique des différents pays Européens. Ces derniers veulent en effet une transition rapide vers le tout électrique dans les prochaines décennies.

Cela passe par l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs afin de renouveler le parc. La Norvège sera le premier pays à franchir le pas en 2025 et les autres suivront plus tard, comme la Grande Bretagne en 2030. En France, la date de cette interdiction est pour le moment fixée à 2040. L’apparition de nouveaux constructeurs sur le marché signifie également une concurrence plus rude, et donc une baisse de prix de ce type de véhicule à l’avenir.

Source : Matthias Schmidt