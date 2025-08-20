Cet événement dans Les 4 Fantastiques Premiers Pas aura des conséquences pour Avengers Doomsday

Les 4 Fantastiques Premiers Pas ne ménage pas le personnage de Sue Storm. La super-héroïne pourrait avoir un rôle important à jouer dans la suite du MCU, à commencer par Avengers Doomsday.

Les Quatre Fantastiques Premiers Pas n'a pas fait qu'introduire le potentiel personnage le plus puissant du MCU à terme. Le film devrait avoir une incidence directe sur les événements qui vont se dérouler dans Avengers Doomsday, qui a la lourde tâche de relancer l'intérêt des spectateurs pour le Marvel Cinematic Universe. Et une partie spécifique de l'intrigue pourrait avoir des conséquences pour la prochaine production Avengers.

Attention, nous allons commencer à spoiler Les Quatre Fantastiques Premiers Pas à partir d'ici. Le personnage de Sue Storm, interprété par Vanessa Kirby, se sacrifie pour se défaire de l'antagoniste, Galactus, poussé à travers un portail, sauvant ainsi la planète de celui qu'on appelle de dévoreur de mondes. Mais Sue Storm est ensuite de retour grâce aux pouvoirs de son fils, Franklin Richards.

Quel rôle pour Sue Storm dans Avengers Doomsday ?

Dans une interview pour MovieWeb, Vanessa Kirby explique comment cette expérience va bouleverser son personnage de Sue Storm, qui sera présente dans Avengers Doomsday. “J'ai beaucoup réfléchi, en faisant Avengers et d'autres films, à la façon dont quelqu'un qui a vécu, en l'espace d'une semaine, une vie, une naissance, une mort et une résurrection… à la façon dont une telle expérience de mort peut vous transformer”, déclare-t-elle.

Sue Storm devrait avoir un rôle important à jouer dans la suite du MCU. On pourrait en avoir un aperçu dès Avengers Doomsday, mais son temps d'écran sera forcément limité dans ce film. Cette réunion de super-héros ne permet pas de s'attarder sur chaque personnage. Avec les membres des Avengers, les anciens X-Men ou encore Deadpool, les scénaristes n'auront pas l'occasion de développer en profondeur l'avenir de Sue Storm. Mais on guettera son comportement de près pour constater d'éventuels indices pour de prochains films dans lesquels elle tiendra un rôle plus majeur.

Avengers : Doomsday sort le 16 décembre 2026 dans les salles de cinéma. Les super-héros devront affronter Doctor Doom, incarné par Robert Downey Jr., qui campait jusqu'ici Iron Man (Tony Stark).