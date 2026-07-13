La pliure du Galaxy Z Fold 8 Ultra est quasiment invisible, la preuve en vidéo

Un internaute a publié une vidéo du Galaxy Z Fold 8 Ultra en avance. On peut y voir la pliure de l'écran au milieu du smartphone. Ou plutôt sa quasi-absence. Samsung a réussi un tour de force.

Galaxy Z Fold 7

C'est pour bientôt. Samsung a officiellement annoncé la présentation des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 pour le 22 juillet 2026. En ce qui concerne le Z Fold, il y aura 2 modèles dévoilés à cette date. Le nouveau Galaxy Z Fold 8, plus petit et plus large, que nous avons déjà pu voir en photos, et le Z Fold 8 Ultra, successeur du Z Fold 7. La marque sud-coréenne a en effet choisi de renommer le smartphone pliant afin de marquer son côté premium.

Lire aussi – Le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Ultra peuvent trembler, Oppo prépare un nouveau smartphone pliable très ambitieux

Les fuites au sujet des mobiles ne s'arrêtent pas à leurs caractéristiques. Un “insider” répondant au pseudonyme de FineDining nous offre carrément une vidéo de prise en main du Galaxy Z Fold 8 Ultra. Pendant environ 2 minutes, l'internaute plie et déplie l'appareil, lance des vidéos et surtout, place son écran interne sous une lumière vive afin de nous montrer à quel point on voit sa pliure. Ou plutôt son absence de pliure.

On ne voit presque pas la pliure de l'écran du Galaxy Z Fold 8 Ultra

Vous pouvez vous en rendre compte par vous-même ci-dessous. À moins de placer l'écran du Z Fold 8 Ultra sous un certain angle, directement en-dessous d'une forte source lumineuse, difficile de distinguer la pliure à l’œil nu. On suppose que passer son doigt sur la dalle confirme cette impression d'uniformité, mais il faudra attendre d'avoir le smartphone en main pour en avoir le cœur net. Samsung, qui avait déjà fait du bon travail à ce niveau-là avec le modèle précédent, semble avoir franchi un nouveau cap.

La concurrence étant de plus en plus féroce sur le marché des smartphones pliants, surtout avec l'arrivée de l'iPhone Ultra (ou Fold), ce genre de détails peut faire la différence auprès des acheteurs potentiels. Plus qu'à attendre pour voir si cela suffira.


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