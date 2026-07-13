Cette “maison” permet de vivre sous l’eau pendant plusieurs jours, bientôt une ville sous-marine à la Atlantis ?

Encore un vieux fantasme de science-fiction qu'une start-up britannique tente de réaliser. DEEP a conçu une base sous-marine pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes et leur permettant de vivre sous l'eau pendant plusieurs jours, jusqu'à 17 mètres de profondeur. Pour l'heure, l'habitat est réservé aux scientifiques, mais demain…

deep habitat sous-marin
Crédits : DEEP

Attention, article à fuir si vous êtes thalassophobe. En revanche, si vous avez passé des heures dans Subnautica à construire votre base-marine, ce projet mené par la société britannique DEEP devrait vous plaire. En effet, celle-ci a décidé de faire exactement la même chose… mais dans la vraie vie — à ceci près que la base en question ne permet encore d'imprimer en 3D un hoverboard à partir d'algues et de quelques cailloux.

Vanguard, c'est donc le nom de ce petit habitat de 10,7 x 2,4 mètres qui se situe actuellement dans la zone marine des Keys, au bord de la Floride. Elle est plongée à environ 17 mètres de profondeur et peut accueillir jusqu'à 4 personnes pendant plusieurs jours d'affilée. À l'heure actuelle, le module n'est pas fait pour le commun des mortels, mais pour une équipe de scientifiques venus étudier les fonds marins.

Sur le même sujet — Et si nos vieux smartphones avaient une nouvelle vie dans des “datacenters sous-marins”

Cette base sous-marine peut accueillir 4 personnes à 17 mètres de profondeur

DEEP prévoit pour le moment d'inviter des chercheurs souhaitant aider à la restauration des récifs coralliens et, plus généralement, souhaitant mesurer l'impact du dérèglement climatique sur la santé des environnements marins. « Le déploiement d’un nouvel habitat sous-marin au sein du sanctuaire offre de nouvelles opportunités pour la science marine et s’appuie sur l’infrastructure de recherche, la gestion des ressources et notre longue collaboration avec la communauté scientifique », a déclaré Eddie Kertis, directeur du sanctuaire marin national des Keys de Floride.

Pour l'heure, il n'est donc pas prévu d'organiser de petits séjours touristiques. Difficile donc d'imaginer la construction de villes immergées entières. Néanmoins, « ce déploiement réussi nous rapproche de la possibilité d’une présence humaine continue dans l’océan et représente une avancée majeure dans la mission de DEEP visant à intégrer les humains dans le milieu aquatique », estime Norman Smith, directeur technique de DEEP.


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