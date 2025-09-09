Et voilà, c'est fait : Apple vient de dévoiler ses deux nouvelles montres “grand public” que sont les Watch Series 11 et Watch SE (2025). Voici un passage en revue de toutes les nouveautés attendues de ces deux montres connectées qui, sans être réellement révolutionnaires, apportent de belles évolutions.

C'est à l'occasion de sa Keynote 2025 qu'Apple a décidé de présenter ses trois nouvelles montres : les Watch Series 11, la Watch SE 3 et une édition 2025 de la Watch Ultra. Attardons-nous ici sur les deux premières de la liste, elles qui se destinent au plus large public (la Watch Ultra étant dédiée aux amateurs de sports extrêmes).

Voici tout ce qui attend les deux montres connectées, tant en termes de nouveautés matérielles et logicielles. Prêt ? C'est parti !

Apple Watch Series11

Si Apple n'a pas mentionné la présence d'un nouveau processeur (et peut-être à raison, puisqu'il n'y a normalement que très peu de différences avec la puce S10 qui alimente la Series 10 sortie en 2024), on compte néanmoins tout un lot de nouveautés plutôt bienvenues sur la Watch Series 11. A commencer par la connectivité, puisque la montre profite désormais d'un modem 5G. Une grande première pour la montre d'Apple. En outre, la marque à la pomme annonce que la technologie 5G utilisée est moins énergivore que la moyenne. Il y a tout de lieu de penser qu'il s'agit en réalité de la 5G RedCap (aussi appelée 5G NR-Light). Rappelons qu'il s'agit d'une version de la 5G dédiée aux objets connectés. Si son débit est moindre que la 5G classique, elle se montre surtout moins énergivore, tout en restant pleinement compatible avec la 5G classique.

Deux autres nouveautés de la Watch Series 11 ont de quoi attirer l'attention : la possibilité de détecter l'hypertension chez l'utilisateur, une fonctionnalité sera disponible dès le lancement dans 150 pays. Et l'apparition d'un “score du sommeil”. L'Apple Watch bénéficiait déjà d'une fonction de suivi et d'une option permettant de détecter l'apnée du sommeil. Désormais l'Apple Watch est capable d'établir un pourcentage de sommeil, en exploitant les données recueillies pendant que l'utilisateur dort, lorsqu'il est allongé sans dormir, et lorsqu'il est totalement éveillé. Pour mettre en place cette nouvelle option, Apple a exploité les données de 5 millions de nuits chez les utilisateurs.

Enfin, Apple annonce que sa nouvelle montre est deux fois plus résistante que la Series 10 et qu'elle peut tenir jusqu'à 24 heures sans être rechargée. La version aluminium se décline en 4 coloris, dont un petit nouveau baptisé “Space Gray”, tandis que l'édition titane en propose 3. De nouveaux bracelets sont également disponibles, on vous laisse les “admirer” dans les captures ci-dessous. En termes de prix, il faudra compter 449 euros pour s'offrir la version titane de la Watch Series 11. Quant à l'édition Titane, il faudra investir 799 euros pour arborer la nouvelle montre à son poignée.

Apple Watch SE 3

Deux années se sont écoulées depuis la dernière Watch SE et encore, il s'agissait d'un simple refresh de la Watch SE 2 sortie en 2022. Il était temps qu'Apple renouvelle son modèle le plus abordable de toute sa gamme de montres. Et si l'attente a été longue, elle en valait la peine. Première grosse nouveauté : la Watch SE 3 profite d'un S10, le même processeur qui alimente la Watch Series 10. De quoi offrir à la montre plus de puissance, mais également des fonctions de détection du sommeil et de score du sommeil.

Autre nouveauté de taille : Siri est désormais capable de fonctionner depuis la montre, sans faire appel à l'iPhone. L'assistant se montre dès lors nettement plus rapide dans ses réponses. Parmi les autres innovations, citons également la compatibilité de la 5G, ainsi que l'introduction du mode Always-On (ainsi, si l'utilisateur le désire, l'écran de la montre peut rester constamment allumé). Enfin, deux gestes font leur apparition : en tapant deux fois son pouce avec son index, il est possible d'effectuer une action prédéterminée. Le second geste concerne le fait d'ignorer un appel ou une notification en tournant simplement le poignet.

La montre sera commercialisée au prix de 299 euros. Les deux nouvelles montres pourront être précommandées ce vendredi 12 septembre à partir de 14h et disponibles à compter du 19 septembre 2025.