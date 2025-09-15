Google améliore le contrôle des Pixel depuis les Pixel Watch grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Google se prépare à ajouter une nouveauté à son système Pixel Watch Unlock. Cette nouvelle fonctionnalité devrait fluidifier le passage d’une application sur la Pixel Watch à son ouverture sur un smartphone Pixel.

L’une des forces d’Apple est la puissance de son écosystème, basé sur iOS. Il se pourrait que Google s’inspire de la marque à la pomme croquée dans ce domaine, puisque la firme de Mountain View préparerait une nouveauté pour enrichir son système Pixel Watch Unlock et elle pourrait bien renforcer son propre écosystème.

Le Pixel Watch Unlock permet déjà aux utilisateurs de déverrouiller leur Google Pixel depuis leur montre – lorsqu’elle est à proximité –, simplement en balayant l’écran ou en appuyant sur une notification de l’écran verrouillé. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité intégrée, les propriétaires d’un smartphone et d’une montre Pixel devraient bénéficier de davantage de contrôle et de fluidité entre leurs deux appareils.

Google renforce l’intégration entre smartphone Pixel et Pixel Watch

La firme de Mountain View semble vouloir développer le Pixel Watch Unlock et muscler par la même occasion son écosystème. Au-delà du déverrouillage de smartphone, ce système pourrait bientôt permettre de fluidifier la transition entre les smartphones et les montres Pixel.

Cette extension de Watch Unlock, baptisée Applications autorisées (ou Authorized Apps dans la langue de Shakespeare), a été repérée dans la version 25.37.31 bêta de Google Play Services. Mais d’après nos confrères d’Android Authority, elle n’est pas encore activée pour tous les utilisateurs.

Elle est pensée pour améliorer l’option Ouvrir sur le téléphone, déjà présente dans Google Messages ou WhatsApp par exemple. Concrètement, appuyer sur un bouton de la Pixel Watch permettra non seulement de déverrouiller le smartphone, mais aussi de charger une page ou une section précise d’une application. En résumé : elle permettra une transition fluide et instantanée d’une action commencée sur la montre vers le mobile.

Comme son nom l’indique, cette fonction sera limitée à une liste d’applications autorisées par défaut : sûrement celles jugées fiables par Google. Toutefois, il sera possible d’en ajouter ou d’en retirer manuellement. Cette nouvelle option devrait n’être disponible que pour les propriétaires d’une Pixel Watch et d’un Google Pixel (à partir du Pixel 4a). Pour le moment, rien n’indique que la firme de Mountain View l’étendra à l’ensemble des montres sous Wear OS.