Télécharger Spotify APK gratuit sur Android

Spotify est une plateforme de streaming musical qui réunit en un seul endroit ; nouvelle musique, podcasts, playlists et recommandations personnalisées. Très simple et facile à utiliser, la plateforme est disponible sous la forme d’une application mobile en libre téléchargement. Le service peut également être consulté directement sur Internet à partir de tous les navigateurs web.

Qu'est ce que Spotify ?

Spotify est une plateforme en ligne de streaming développée depuis 2006 et mise en ligne le 7 octobre 2008 par l'équipe Spotify AB, basée à Stockholm en Suède. Le service propose un large éventail de contenus audio allant de la musique aux clips vidéo en passant par les podcasts. La plateforme est surtout reconnue pour sa playlist systématiquement mise à jour selon les nouvelles sorties musicales, faisant d’elle la première plateforme musicale audio la plus à jour comparée à ses concurrentes.

Ne cessant de se développer depuis sa création, Spotify a essayé de varier son contenu multimédia en se lançant dans le domaine du streaming vidéo pour concurrencer YouTube. Pari réussi, la plateforme a étendu sa clientèle en s’associant avec Disney pour créer Disney Hub, un portail des musiques de films et séries de Disney, mais aussi Star Wars, Pixar et Marvel, disponibles dans les pays anglophones dont les États-Unis, Angleterre, Irlande, Afrique du Sud, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. Cette expansion est récemment fortifiée par la création d’une playlist version Kids accompagnée d'une option de contrôle parental.

Le service premium de Spotify permet aux utilisateurs de consulter et de télécharger les contenus audio et vidéo proposés par la plateforme en échange d’un abonnement mensuel sans engagement. Ce service est accessible depuis n’importe quel appareil disposant d’un navigateur Web et d’une bonne connexion Internet permettant le chargement instantané du flux audio et vidéo de la plateforme. Spotify Premium est également disponible sur les appareils mobiles (smartphone, tablette) et les smart TV.

Pourquoi utiliser Spotify ?

Il existe plusieurs avantages à l’utilisation de Spotify. Les amateurs de musique et de podcasts seront satisfaits des différents services proposés par la plateforme : un catalogue impressionnant de contenus audio et vidéo, accessible n’importe où à n’importe quelle heure et à n’importe quel appareil connecté.

Interface principale

L’interface principale de Spotify est simple, ergonomique et bien organisée pour permettre à ses utilisateurs d’accéder rapidement aux contenus multimédia proposés par la plateforme. Ainsi, lorsque vous lancez l’application, celle-ci vous oriente déjà par le biais des musiques ou podcasts les plus écoutés, les musiques récemment ajoutées ou les genres de musique à la mode actuellement.

On y retrouve un vaste univers de contenus ; les tendances, les plus écoutés et bien sûr les clips vidéo récents. Selon vos habitudes de consultation, le service enregistre vos choix et vous propose également une playlist avec des contenus qui pourront vous intéresser et vous pouvez même créer une liste personnalisée de musiques ou de podcasts en sélectionnant les contenus que vous avez appréciés ou que vous désirez écouter.

Si vous voulez retrouver rapidement un morceau qui ne vous est pas proposé en recommandation, il suffit d’utiliser le moteur de recherche de Spotify qui se situe en haut de la fenêtre principale. Ce moteur vous permet d’effectuer une recherche par artiste, par album, par genre ou tout simplement en saisissant le titre de la chanson que vous désirez écouter.

Musique

Le point fort de Spotify est la richesse de son catalogue musical. L’utilisateur, après avoir téléchargé et installé l’application, pourra écouter n'importe quel titre, artiste ou album à partir de son smartphone ou ordinateur. Il pourra créer sa propre playlist, la faire basculer d’un appareil à un autre juste en entrant son identifiant et son mot de passe. Il pourra également la partager sur la plateforme ou les réseaux sociaux afin de générer sa collection musicale propre.

L’utilisateur pourra créer une toute nouvelle playlist en s’inspirant de recommandations personnalisées adaptées à ses préférences musicales, et de ce fait, découvrir de nouveaux artistes. Sur certains contenus, l’utilisateur aura droit à des bonus, des EP et des titres qui ne sont pas encore sortis dans les bacs.

Podcasts

Spotify permet aux créateurs de podcast à diffuser leurs émissions sur la plateforme. Elle permet également aux podcasteurs de consulter les données et collecter les informations dont ils pourront avoir besoin pour développer leur audience.

Les utilisateurs peuvent facilement écouter leurs podcasts préférés et en découvrir d'autres, y compris des émissions musicales. Ils peuvent également sauvegarder les podcasts et émissions qu’ils préfèrent, s’abonner aux pages des podcasteurs et, pourquoi pas, télécharger les émissions pour les écouter plus tard (version Premium uniquement).

Choix libre d’abonnement

Le service gratuit de Spotify permet à tout le monde de s’abonner à la plateforme et écouter des podcasts et de la musique gratuite. On peut lancer la chanson, l'album de musique ou la playlist de votre choix en mode aléatoire, découvrir des chansons grâce aux playlists Spotify ou aux recommandations personnalisées et enfin, créer et partager une playlist.

Pour profiter pleinement d'un stream interrompu, les utilisateurs peuvent passer à Spotify Premium : un service payant de la plateforme où les musiques se jouent sans interruption par des publicités. On peut également profiter d’une qualité sonore plus raffinée par rapport au service gratuit même en stream. Il est surtout possible de télécharger toutes les chansons et podcasts que vous voulez écouter ultérieurement même en étant hors ligne.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Spotify ?

Une toute nouvelle interface sur PC

Une des dernières nouveautés apportées par Spotify concerne sa nouvelle interface plus épurée et plus facile à prendre en main. La page d’accueil de l’application a subi une mise à jour, afin de faciliter l’accès à la bibliothèque. L’outil de création de playlists a été amélioré, permettant désormais d’ajouter plus facilement de nouveaux morceaux grâce à l’intégration d’un module de recherche. Autre nouveauté concernant les listes de lecture, il est désormais possible d’ajouter un morceau en cours de lecture, simplement par une action de cliquer-glisser-déposer.

L’analyse d’humeur

La dernière mise à jour de Spotify propose également une fonctionnalité innovante : celle d’analyser l’humeur de son utilisateur afin de lui proposer une playlist adaptée. L’algorithme de reconnaissance vocale et audio intégré dans le code source de l’application permet une analyse précise de leurs voix. L’état émotionnel, l’âge, le genre et même l’accent de l’utilisateur sont décortiqués avec minutie. Spotify génèrera ainsi des propositions pertinentes de musiques à l’utilisateur.

Comment télécharger Spotify ?

Spotify est disponible en streaming comme service en ligne gratuit à partir des navigateurs Internet sur PC et Mac.

Spotify est également disponible en version mobile. Pour les appareils fonctionnant avec Android, vous pouvez vous rendre dans le Play Store et télécharger gratuitement l’application Spotify. Celui-ci nécessite Android 5.0 ou une version ultérieure.

Pour les iPhone ou iPad, rendez-vous dans l’App Store. La dernière version de Spotify est disponible en téléchargement pour tous les appareils disposant d’iOS 12.0 ou d’une version plus récente.

Spotify est également disponible sur les smart TV, Android TV, Apple TV et sur les consoles de jeux vidéo PlayStation et Xbox.

Quelles sont les alternatives à Spotify ?

Deezer

Deezer arrive en tête de liste en termes d’alternative sérieuse à Spotify. Il s’agit d’une plateforme de distribution numérique dédiée à l'écoute de musique en streaming sous la forme d'un site web et d'applications mobiles. Tout comme Spotify, Deezer propose deux formules : une formule gratuite permettant une écoute illimitée avec publicités et un abonnement payant offrant une écoute illimitée, de bonne qualité et sans publicités. La plateforme est disponible sur tous les appareils disposant d’un navigateur internet, sur les appareils mobiles Android ou iOS, sur les smart TV et naturellement sur PC et Mac.

Apple Music

Proposé par la marque à la pomme, Apple Music est un sérieux concurrent de Spotify. La plateforme permet d’accéder à des contenus en streaming illimité tels que de la musique, des podcasts et petit plus, un système radio disponible 24h/24 et 7j/7. Apple Music est disponible sur tous les appareils Apple, mais également sur Android, sur les navigateurs Web, Windows, Siri et Alexa.

YouTube Music

YouTube Music, communément abrégé en YT Music, est une autre alternative à Spotify. Il s’agit d’une plateforme de service de streaming spécialement à l’audio développée par YouTube. Le service fournit une interface sur mesure pour le service orienté vers le streaming de musique en continu. Cela permet aux utilisateurs de parcourir des vidéos de musique sur YouTube en fonction du genre, des listes de lecture, des nouvelles musiques et des recommandations d’amis. YT Music est disponible sur ordinateur et sur smartphone via l’application YouTube Music.

