Tesla multiplie le prix du volant Yoke par quatre dans le configurateur en ligne

On ne cesse de le répéter, mais tous les prix vont à la hausse dans la vie de tous les jours. C'est ausi vrai chez Tesla, qui a facture désormais le volant Yoke en option sur les Model X et Model S à 1000 €.

C’est sur Twitter que l'information est parue en premier. Le Yoke, le volant aussi célèbre que controversé de Tesla subit, lui aussi, les effets de l’inflation. Sur le site américain, son prix est passé de 250 $ à 1000 $. Une rapide vérification sur le site français du constructeur confirme ses dires : le Yoke coûte désormais 1000 € en Europe.

Le prix du volant Yoke a donc quadruplé sans que Tesla l’annonce officiellement. Certes, cette option n’est disponible que sur les voitures les plus onéreuses de Tesla, à savoir la Model X et la Model S, mais même pour qui a les moyens d’acheter l’une de ces deux voitures électriques, la facture reste salée. D’ailleurs, si la pilule est difficile à avaler pour les Américains (une augmentation de 300 %, tout de même), que doivent penser les clients français de Tesla, pour qui le volant rectangulaire était une option gratuite jusqu’en avril 2023 ?

Tesla augmente le prix du volant Yoke de façon spectaculaire

Cette augmentation de prix semble quelque peu étrange lorsque l’on sait que Tesla se livre à une guerre des prix dévastatrice pour les constructeurs automobiles chinois. Les voitures électriques américaines deviennent toujours plus attractives pour les consommateurs du monde entier, comme le prouve le nombre d’immatriculations qu’a enregistré la marque sur le Vieux Continent au cours du premier semestre 2023.

Les Tesla sont également les voitures électriques les plus vendues dans l’Hexagone, et il est fort peu probable que l’augmentation de prix du Yoke change cette tendance. La politique volontariste du gouvernement français en matière de transition énergétique, à coup de subventions notamment, est un véritable pain béni pour la compagnie d’Elon Musk, dont les Model 3 et la Model Y deviennent du coup toujours plus abordables.