Xiaomi SU7 : avec ce prix, la Tesla Model S a du souci à se faire

Xiaomi est sur le point de révéler son coupé sportif électrique, le SU7, au MWC 2024, avec des performances à couper le souffle qui visent à redéfinir le segment de marché actuellement dominé par Porsche et Tesla. L'annonce récente de son prix en Chine ajoute un nouvel élan à cette attente, promettant de la positionner comme une alternative compétitive dans le haut de gamme des véhicules électriques.

Depuis plusieurs mois, l'anticipation autour de la première berline électrique de Xiaomi, la SU7, ne cesse de croître. Inspirée par des modèles emblématiques tels que la Porsche Taycan, le constructeur a progressivement levé le voile sur ce véhicule, révélant un design audacieux et des caractéristiques prometteuses. Les différentes annonces et aperçus ont mis en évidence un design fastback élégant, affirmant les ambitions de la marque de rivaliser avec les leaders du marché des voitures de sport électriques.

En dévoilant les technologies clés et les spécifications de la SU7 lors d'événements dédiés, Xiaomi a positionné sa berline non seulement comme un concurrent direct de la Tesla Model S, mais aussi comme une prétendante sérieuse au titre de véhicule électrique le plus avancé sur le marché. Avec des innovations majeures en matière de motorisation, de batterie, et de conduite autonome, le constructeur aimerait bien redéfinir les standards de l'industrie. Récemment, son prix a été révélé, promettant une offre compétitive pour les consommateurs.

La berline électrique Xiaomi SU7 a un prix qui va faire trembler Tesla

La SU7 Max se distingue par son moteur HyperEngine V8s offrant 425 kW (577 chevaux) et un couple de 635 Nm, garantissant une accélération de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Xiaomi élève encore le niveau avec le modèle E-Coupé, qui pousse la puissance à 495 kW (673 chevaux) et le couple à 838 Nm. Ils promettent non seulement une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,78 secondes mais aussi une vitesse de pointe de 265 km/h sous le contrôle d’impressionnant freins de course Brembo. Ces caractéristiques placent ces deux modèles parmi les coupés sportifs électriques les plus rapides, rivalisant avec les géants comme la Porsche Taycan et la Tesla Model S.

Outre ses performances impressionnantes, le SU7 se distingue par son autonomie remarquable, grâce à la technologie de batterie CTB de CATL, offrant jusqu'à 800 km d'autonomie. La technologie HyperCharge 800 volts permet une recharge ultra-rapide, ajoutant 220 km d'autonomie en seulement 5 minutes. L'innovation ne s'arrête pas là : Xiaomi intègre également une cabine intelligente, offrant une intégration transparente des smartphones et des applications intelligentes.

D'après le PDG de la marque elle aura un prix d'environ 65 000 euros en Chine, soit 25 000 euros de moins que le modèle de base de la Tesla Model S dans ce pays pour des prestations équivalentes. La Xiaomi SU7, et plus particulièrement sa version E-Coupé, pourrait offrir une alternative compétitive aux amateurs de véhicules électriques haut de gamme. Avec ses caractéristiques impressionnantes et un prix plus accessible, ce VE se positionne comme une option séduisante face à des concurrents établis.