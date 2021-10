Nintendo Switch Online : le prix grimpe à 50 € par an pour jouer aux jeux N64 et Megadrive

À l’occasion d’un nouveau Nintendo Direct au cours duquel l’entreprise a dévoilé un nouveau DLC d’Animal Crossing New Horizon, Nintendo en a également profité pour annoncer le prix du nouvel abonnement Switch Online.

Nintendo avait annoncé le mois dernier un nouvel abonnement nommé « Switch Online + Pack Additionnel » grâce auquel il vous sera possible de profiter de quelques dizaines de jeux Nintendo 64 et Mega Drive. L’entreprise n’avait jusqu’à présent pas communiqué le prix de ce nouvel abonnement. Cependant, à l’occasion du Nintendo Direct d’aujourd’hui, l’entreprise a officiellement annoncé que l’abonnement sera disponible le 25 octobre prochain à un prix de 49,99 euros par an.

Il s’agit d’une augmentation assez conséquente par rapport à l’abonnement Nintendo Switch Online classique, disponible à 19,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement familial va également plus que doubler si vous souhaitez profiter des nouveaux jeux rétro à plusieurs, puisqu’il faudra débourser 79,99 euros par an, contre 34,99 euros avec l'abonnement famille actuel.

Les abonnés au Nintendo Switch Online ne payeront pas plein pot

Si vous possédez un abonnement classique et que vous souhaitez acquérir ce nouveau pack, Nintendo indique qu'une réduction au prorata sera appliquée automatiquement lors du changement d'abonnement en fonction du nombre de jours restants sur un abonnement actuel. Cependant, l’entreprise n'a pas donné plus de détails dans son annonce. Pour rappel, l’abonnement Nintendo Switch Online classique vous donne déjà accès au multijoueur en ligne, aux jeux classiques NES et SNES, aux sauvegardes dans le cloud ainsi que d’autres avantages.

Avec son nouvel abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, Nintendo prévoit également de vendre des manettes rétro de Nintendo 64 et de Sega Mega Drive. Celles-ci ont été modernisées pour l’occasion, puisqu’elles fonctionneront sans fil grâce au Bluetooth. Seuls les abonnés au Nintendo Switch Online pourront les commander sur le site officiel. D'après les informations de Nintendo, elles seront prochainement disponibles à un prix de 49,99 euros.

Nous avons également appris récemment que les jeux de la Nintendo 64 pourront s’afficher en 50 Hz ou 60 Hz selon la préférence des joueurs, de quoi en profiter pleinement sur la nouvelle Nintendo Switch OLED dont vous pouvez aller retrouver notre test ultra complet ici.