Nintendo Switch : Mario Strikers, Xenoblade Chronicles 3, voici la liste des jeux qui sortiront en 2022

Hier soir, Nintendo a tenu une conférence Nintendo Direct à l’occasion de laquelle la société a dévoilé son calendrier de sortie pour ses jeux de 2022. Découvrez tous les nouveaux titres qui ont été annoncés.

Le Nintendo Direct a été l’occasion de dévoiler quelques nouveaux jeux qui arriveront sur les consoles Switch dans le courant de l’année 2022. L’annonce la plus importante a probablement été la sortie en septembre 2022 du titre phare Xenoblade Chronicles 3. Cette nouvelle histoire suivra les aventures de Noah et Mio au milieu de « l'agitation entre les nations hostiles de Keves et Agnus ».

Nintendo a également annoncé un nouveau jeu Mario Strickers : Battle League, 15 ans après le dernier titre qui était sorti sur la Wii. Le jeu sera disponible le 10 juin prochain. La Nintendo Switch accueillera également d’ici 2023 48 nouveaux circuits sur le célèbre Mario Kart 8 : Deluxe. 8 circuits seront disponibles dès le 18 mars. Ceux-ci ne seront pas disponibles gratuitement, puisqu’il faudra débourser 24,99 dollars ou être abonnés au nouvel abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel pour en profiter.

Wii Sport s’invite sur Nintendo Switch

Après le succès retentissant du jeu Wii Sport sur la console du même nom, Nintendo a enfin dévoilé un nouvel opus spécialement conçu pour Nintendo Switch. Pour l’occasion, de nouveaux sports seront disponibles tels que le football ou encore le badminton. Il sera disponible le 29 avril prochain.

Certains jeux recevront un peu de contenu supplémentaire gratuit cette année, dont notamment Metroid Dread. Les joueurs peuvent désormais profiter d’un mode Dread plus difficile et un mode Rookie plus facile. En avril 2022, Metroid Dread bénéficiera d'un mode Boss Rush gratuit. De son côté, Kirby pourra bientôt se transformer en voiture dans Forgotten Land.

Enfin, Nintendo a également annoncé l’arrivée de jeux moins récents sur sa console Switch. Elle accueillera plus tard en 2022 les célèbres titres Portal 1 et Portal 2, les jeux de réflexion dans lequel vous incarnez un robot, ainsi que No Man’s Sky au cours de l’été 2022. Pour rappel, ce dernier vous permet de découvrir de nouvelles planètes dans un univers infini. Malheureusement, les joueurs n’ont eu cette fois-ci droit à aucune nouvelle de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, qui avait été annoncé pour la première fois à l’E3 2019.