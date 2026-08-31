La glacière Ninja FrostVault passe à prix cassé pour quelques heures seulement

La rentrée approche, mais les beaux jours sont encore là. Vous aimez pique-niquer et avez besoin d’une glacière capable de garder plusieurs jours au frais vos aliments ? Normalement en vente à 199,99 €, la Ninja FrostVault de 28 L chute à 119,99 € en cumulant ces deux offres. Mais il va falloir faire vite car la promotion expire demain !

Glacière Ninja FrostVault 28 L

Ninja a réussi à devenir une marque incontournable dans nos maisons grâce à ses appareils simples d’utilisation, mais ultra efficaces. Vous connaissez surement le géant américain pour ses airfryers compacts et puissants. Découvrez maintenant la glacière Ninja FrostVault de 28 L.

Cette glacière premium a la capacité de garder au frais vos aliments pendant plusieurs jours sans électricité. Et bonne nouvelle, jusqu’au 1er septembre, vous pouvez vous l’offrir à prix cassé ! Normalement en vente à 199,99 €, elle est affichée en promotion à 159,99 €, mais ça n’est pas tout. Avec le code PASN10, vous avez 40 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à seulement 119,99 €. Profitez-en !

Quelles sont les caractéristiques de la glacière Ninja FrostVault de 28 L ?

La Ninja FrostVault de 28 L est une glacière de grande capacité qui vous offre la possibilité d’emporter jusqu’à 48 canettes. Grâce à son excellente isolation de 7 cm, les glaçons se conservent durant 5 jours, ce qui permet de garder vos aliments au frais lors de vos escapades.

Cette glacière dispose par ailleurs d’un tiroir de stockage à sec. Ainsi, vos denrées alimentaires qui craignent l’humidité ne baignent pas dans les glaçons fondus. Grâce à la technologie FrostVault, ce tiroir reste bien frais à une température inférieure à 4,5°C.

Enfin, la glacière Ninja FrostVault a été conçue pour durer. Elle dispose de poignées de transport ultra solides. Le couvercle est équipé d’un système de verrouillage pour vous assurer un froid optimal. Vous pouvez ainsi partir camper plusieurs jours, ou simplement garder la glacière dans votre voiture pour transporter des aliments au frais sans avoir peur de la chaleur.


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