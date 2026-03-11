Free : l’application Freebox Connect va bientôt disparaître, voici comment gérer votre box Internet à partir de maintenant

Free vient d'officialiser la mort prochaine de son application Freebox Connect. Mais pas de panique, il existe un autre moyen de gérer les paramètres de votre box Internet. On vous explique tout dans cet article.

Si vous avez souscrit à un abonnement Internet chez Free, vous avez probablement déjà utilisé l'application Freebox Connect. Celle-ci sert en effet de hub pour tous les paramètres de sa Freebox. Si l'on souhaite partager son code WiFi ou encore gérer le contrôle parental, c'est par là qu'il faut passer. Or, cette application vit aujourd'hui ses dernières heures. C'est en effet que ce rapportent nos confrères d'Univers Freebox, qui a pu s'entretenir avec les équipes de l'opérateur à ce sujet.

« L’application Freebox Connect sera ainsi amenée à disparaître prochainement, afin de regrouper l’ensemble des fonctionnalités au sein d’une seule et même application », rapporte ainsi l'entreprise. Pas de date de mise à pied à l'heure actuelle, mais il semblerait que l'extinction des feux aura bientôt lieu pour l'application lancée en 2020. La transition se fera donc progressivement, puisqu'il est visiblement toujours possible de télécharger Freebox Connect depuis les stores habituels.

Comment gérer votre box Internet après la mort de Freebox Connect

En réalité, cette transition a démarré il y a plusieurs mois déjà. Souvenez-vous : au tout début de l'année, le trublion des télécoms intégrait de nouvelles fonctionnalités au sein de son application Free. Jusqu'à maintenant, celle-ci se contentait d'offrir un autre accès à son espace client afin de gérer son abonnement. Dorénavant, celle-ci permet également de configurer les paramètres de sa Freebox, exactement comme Freebox Connect.

Vous l'aurez compris, c'est donc vers cette application qu'il va falloir se tourner pour pouvoir faire tout ce que l'on faisait sur Freebox Connect. Autrement, ce changement a surtout pour but de réunir tous les services de Free au sein d'une seule et même application, ce qui facilitera la vie des utilisateurs. Si Freebox Connect est donc toujours opérationnelle, rien ne vous empêche plus d'effectuer la transition avant sa mise à pied définitive.