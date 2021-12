La France autorise l’utilisation du WiFi 6E dans les box Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free

C’est fait, les opérateurs vont enfin pouvoir proposer le WiFi 6E à leurs abonnés. Dans un décret paru dans le Journal officiel, la France a autorisé ce 1er décembre l’exploitation du réseau dans les box Internet. Il s’agissait de la date limite imposée par la Commission européenne après sa validation cet été.

On l’attend depuis presque deux ans, le voici enfin. Début 2020, la WiFi Alliance annonce l’arrivée de la dernière génération du réseau avec des performances impressionnantes. On parle notamment de débits pouvant atteindre les 10 Gbs/s et des latences réduites de manière considérable. Pourtant, l’Europe prend son temps pour valider le WiFi 6E. En janvier, on estime que la technologie pourrait être disponible courant mars, mais il faudra finalement attendre le mois de juillet pour que la Commission européenne donne son accord.

La France a alors jusqu’au 1er décembre pour autoriser son exploitation par les opérateurs. Immédiatement, l’Arcep met en place son plan de déploiement, expliquant notamment que les box Internet auront accès « librement dans la bande de fréquences 5945-6425 MHz ». C’est finalement à la date limite que paraît la « décision n° 2021-2184 du 14 octobre 2021 désignant des fréquences dans la bande 5945 – 6425 MHz pour les systèmes d’accès sans fil incluant les réseaux locaux radioélectriques et fixant leurs conditions d’utilisation » dans le Journal officiel.

Le WiFi 6E arrive bientôt sur votre box Internet

Le décret précise que la bande 6 GHz est uniquement autorisée « à une utilisation en intérieur, y compris dans les trains équipés de fenêtres à revêtement métallique et les aéronefs ». Seuls les box opérateurs et points d’accès WiFi pourront donc s’y connecter. En revanche, les smartphones et objets connectés pourront se connecter en extérieur, à condition que leur puissance ne dépasse pas les 14 dBm.

Dernière réglementation : « aucune garantie de protection contre les brouillages n’est accordée à ces systèmes. De plus, ces systèmes ne doivent en aucun cas causer de brouillage aux affectataires des bandes de fréquences concernées au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences ». Sous réserve de respecter ces conditions, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free ne devraient donc pas tarder à annoncer leurs offres WiFi 6E.

Source : Journal officiel