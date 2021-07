Le Wi-Fi 6E à 6 GHz est validé, il peut enfin débarquer en Europe !

La Commission européenne a décidé d'harmoniser l'utilisation de la bande des 6 GHz pour les réseaux sans fil dans l'Union européenne. Il sera donc possible de gérer le nombre croissant d'appareils, d'applications Internet et de services innovants qui nécessitent une bande passante plus large et des vitesses plus élevées

L'Union européenne a ouvert les 480 MHz de spectre dans la bande 6 GHz pour la mise en œuvre de systèmes d'accès sans fil. Désormais, les différents acteurs du secteur pourront exploiter trois canaux Wi-Fi de 160 MHz (ou 6 canaux de 80 MHz). L'augmentation du spectre devrait réduire la congestion des réseaux sans fil et donc augmenter leur vitesse.

Deux types d’appareils sont concernés par cette décision de la Commission européenne. On retrouve les LPI (Low Power Indoor) qui comprennent des appareils comme des box d’opérateurs, ainsi que les VLP (Very Low Power), comme des smartphones ou des tablettes. Les pays membres de l’Union européenne devront mettre à jour leurs fréquences d’ici le 1er décembre 2021.

Qu’est ce que le Wi-Fi 6E ?

Pour les non-initiés, le Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 802.11ax est la dernière norme Wi-Fi de la Wi-Fi Alliance. Il prend en charge des vitesses de transfert allant jusqu'à 9,6 Gbps, soit près du double de la vitesse maximale prise en charge par la norme Wi-Fi 5. Cependant, comme la norme Wi-Fi 6 diffuse sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, elle souffre des mêmes problèmes d'encombrement du spectre que l'ancienne génération.

Pour résoudre ce problème, les organismes gouvernementaux de plusieurs régions ouvrent le spectre de la bande 6 GHz à une utilisation sans licence. Comme toutes les autres normes, il faudra vous assurer que votre appareil est compatible pour pouvoir en profiter. Les appareils Wi-Fi 6 qui prennent en charge le fonctionnement à 6 GHz sont étiquetés comme étant certifiés Wi-Fi 6E.

Une poignée de smartphones est déjà compatible avec le Wi-Fi 6E, dont notamment le Samsung Galaxy S21 Ultra ou encore le Xiaomi Mi 11 Ultra. Aux États-Unis et en Asie, de nombreux pays ont déjà commencé à utiliser un spectre 1,2 GHz dans la bande 6 GHz. Chez nous, en Europe, nous serons pour l'instant limités à un spectre de 480 MHz.

