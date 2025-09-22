Le Galaxy S26 Ultra de Samsung pourrait intégrer cette innovation pour bloquer les regards des curieux

Les fuites autour du futur Galaxy S26 Ultra de Samsung se multiplient. Cette fois, ce n’est pas la puissance qui attire l’attention, mais une nouvelle fonction liée à son écran. Elle pourrait changer la manière dont nous protégeons nos informations en public.

Dans les transports ou dans un café bondé, l’écran de nos téléphones attire souvent les regards. Lire un message confidentiel ou saisir un code secret devient alors une situation gênante. Beaucoup utilisent des protections spéciales pour réduire l’angle de vision, mais elles assombrissent l’image et restent contraignantes. Avec le Galaxy S26 Ultra, vous pourrez dire adieu à ces protections d’écran, et surtout aux regards indiscrets.

Selon Android Authority, le futur logiciel One UI 8.5 cache une nouveauté baptisée Private Display, ou Affichage privé en français. Ce système limiterait la visibilité de l’écran lorsqu’on le regarde de côté. Le code découvert dans la surcouche montre même des réglages précis : activation automatique dans les lieux publics, choix manuel des applications concernées, ou encore un mode “confidentialité maximale” qui assombrit légèrement l’écran pour protéger encore plus vos données sensibles.

Le Galaxy S26 Ultra intègre un mode Affichage privé dans One UI 8.5

D’après les fuites, cette innovation s’appuierait sur la technologie Flex Magic Pixel développée par Samsung Display. Elle ajuste l’orientation des pixels grâce à l’intelligence artificielle pour contrôler les angles de vision. Seule la personne en face de l’écran verrait donc nettement l’image. Contrairement aux films de confidentialité classiques, cette solution ne réduirait pas la qualité ni la luminosité de l’affichage.

Le Galaxy S26 Ultra serait le premier modèle à proposer cette protection native. Les autres déclinaisons de la série S26, comme le Pro et l’Edge, resteraient dépendantes des films de confidentialité vendus séparément. Samsung pourrait aussi combiner Flex Magic Pixel avec la technologie Color filter on Encapsulation déjà employée sur ses pliables, comme les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, pour conserver un écran fin, lumineux et économe en énergie

Enfin, les lignes de code repérées indiquent même la possibilité de programmer l’activation de l’Affichage privé selon un horaire précis ou en fonction d’applications sensibles, comme la banque ou la messagerie. Cette intégration montre que la confidentialité est devenue une priorité aussi importante que la puissance ou la photo sur les smartphones haut de gamme.