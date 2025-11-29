Black Friday Fnac : les machines à café De’Longhi sont à prix cassé aujourd’hui, foncez !

Le Black Friday chez Fnac, c'est le moment de craquer pour une machine à café De'Longhi à prix cassé avec jusqu'à 17% de réduction et des chèques cadeaux offerts.

Vous rêvez d'une nouvelle machine à café, qui vous fait des boissons dignes du meilleur barista, mais vous n'avez pas envie de trop investir ? Le Black Friday, c'est le moment idéal pour craquer. Pendant ce week-end seulement, les enseignes High Tech proposent des promotions en folie, l'occasion de trouver la machine à café automatique de vos rêves sans vous ruiner. Et bonne nouvelle ! On a trouvé chez la Fnac, 4 machines à café De'Longhi à prix cassé !

4 machines à café De'Longhi en promo, 4 budgets, 4 profils

La Fnac se distingue clairement de la concurrence en proposant non seulement des remises pour le Black Friday, mais aussi le code BLACKFD10 pour 10€ offerts tous les 100€ d'achat (offre réservée aux abonnés Fnac+).

Les meilleures offres de machines à café chez la Fnac pour le Black Friday :

Avec ces 4 offres Fnac, vous avez toutes les cartes en main pour savourer un excellent café maison sans vous ruiner. Les chèques cadeaux offerts vous permettent même de compléter votre équipement avec du café ou des accessoires.

Delonghi Magnifica S : la simplicité à petit prix

C'est le modèle parfait si vous voulez passer au café en grains sans vous compliquer la vie. Avec son panneau ultra simple – un bouton rotatif pour l'intensité, une touche pour lancer – vous préparez votre expresso en quelques secondes. Le broyeur conique métal offre 13 niveaux de mouture pour ajuster selon vos goûts. Son système Cappuccino intégré transforme le lait en mousse onctueuse, idéal pour vos cappuccinos du dimanche. Avec son réservoir de 1,8 litre accessible en façade et sa capacité à préparer deux tasses simultanément, elle coche toutes les cases pour un usage quotidien sans prise de tête.

À moins de 280 euros avec 20 euros de chèques cadeaux, c'est l'entrée de gamme intelligente pour découvrir les joies du café fraîchement moulu.

Delonghi Dinamica Plus : la polyvalence haut de gamme

Voici la machine pour ceux qui ne veulent faire aucun compromis. Son écran tactile couleur de 3,5 pouces rend la navigation ultra intuitive, avec vos boissons favorites toujours accessibles en un clic grâce à la technologie Smart One Touch. Le vrai atout ? Son système LatteCrema Hot qui produit une mousse de lait parfaite à chaque fois – onctueuse, dense et à la bonne température. Vous pouvez créer 4 profils utilisateurs et personnaliser chaque recette selon vos préférences d'arôme et de quantités. Avec plus de 23 recettes au programme (du classique expresso au Flat White tendance), deux carafes à lait incluses pour varier les plaisirs, et 13 niveaux de mouture, c'est la Rolls des machines automatiques.

À 649,99 euros avec 60 euros de chèques cadeaux et une ODR de 50 euros, elle vaut vraiment son prix.

Delonghi Magnifica Evo Lattecrema : le juste milieu malin

C'est le compromis idéal entre performance et simplicité. Son panneau tactile avec icônes colorées rend l'utilisation hyper intuitive – 7 boissons en accès direct, de l'expresso classique au cappuccino parfait. Le système LatteCrema crée une mousse de lait onctueuse et dense jusqu'à la dernière goutte, avec la possibilité de personnaliser entièrement votre “My Latte” selon vos envies. Son broyeur réglable sur 13 niveaux et sa fonction pré-infusion garantissent un arôme optimal à chaque tasse. Petit plus pratique : elle prépare deux cafés simultanément et accepte aussi bien le café en grains que le moulu. Avec son réservoir de 1,8 litre et ses pièces compatibles lave-vaisselle, l'entretien reste simple.

À 459,99 euros avec 40 euros de chèques cadeaux et une ODR de 30 euros, elle offre l'essentiel sans superflu.

Delonghi Dedica Pack Barista : l'expérience café d'expert

Pour les puristes qui veulent contrôler chaque étape de leur café, c'est le pack ultime. Vous recevez la machine expresso Dedica ultra-compacte (seulement 14,9 cm de large), le moulin automatique Dedica avec 18 niveaux de mouture, et trois accessoires de barista professionnel : tamper pour tasser parfaitement votre mouture, pichet à lait pour vos latte art, et knock box pour évacuer le marc. C'est du vrai café à l'italienne, avec ses 15 bars de pression et son système thermoblock. Le moulin dispose même d'un écran LCD pour gérer l'intensité d'arôme (léger, normal, puissant) et vous permet de moudre directement dans le porte-filtre.

À 249,99 euros avec 20 euros de chèques cadeaux, c'est l'entrée parfaite dans l'univers du café artisanal pour ceux qui aiment mettre la main à la pâte.

