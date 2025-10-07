Grande braderie chez la Fnac : ces ventes flash font chuter les prix pendant quelques heures, vite !

Alors que sa campagne Fnac Days est toujours en cours avec des réductions importantes sur l’ensemble du site, la Fnac fait chuter davantage les prix avec un code promo exclusif pour les adhérents. On vous dit comment cumuler ces offres, mais il va falloir faire vite.

La Fnac lance ses Happy Hours, un marathon de quelques heures qui permet aux adhérents de profiter de 15 € offerts tous les 100 € d'achat. Cette offre est cumulable avec les promotions en cours sur le site, sachant qu’une campagne promotionnelle intitulée Fnac Days est encours depuis le 3 octobre et qu’elle se poursuivra jusqu’au 12 octobre 2025.

C’est donc une avalanche d’offres que propose en ce moment la Fnac, dans une manœuvre bien ficelée pour faire de l'ombre à Amazon qui organise une campagne similaire à l'endroit de ses abonnés Prime.

15 € offert tous les 100 € avec le code promo FNACHH15 et HAPPY15

Le code promo FNACHH15 est réservé aux adhérents titulaires d’une carte Fnac en cours de validité (hors Fnac&Moi). Le compte fidélité de l’adhérent est crédité de 15 € tous les 100 d’achat. Le code est valable pendant quelques heures, du mardi 7 octobre à partir de 19h, jusqu’au mercredi 8 octobre à 9h.

Pour la deuxième soirée de l’offre, la Fnac activera un autre code : HAPPY15. Il sera valable du mercredi 8 octobre à 19h au jeudi 9 octobre 2025 à 9h.

Récapitulatif :

Journée 1 :

Journée 2 :

Conditions de validité

L’offre est valable sur tout le site, à l’exception d’une sélection de produits non éligibles. Sont exclus : les livres, les produits de la MarketPlace, les produits 2nde vie, tous les produits bénéficiant déjà d’une remise en chèque-cadeau adhérents, les iPhone 17 / 17 Pro /17 Pro Max, la marque Jura, les éléments Hi-Fi séparés, ainsi qu’une sélection d'objectifs Canon, Sony, Panasonic….

Notez que le compte fidélité FNAC est crédité du montant offert dans un délai de 48h00 après réception du ou des produits. La cagnotte cumulée est valable 30 jours à partir de la réception du ou des produits, à condition que la Carte FNAC ou FNAC+ de l'adhérent titulaire soit en cours de validité et qu'il ait présenté sa carte lors de son passage en caisse.