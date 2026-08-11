Regardez cette fusée chinoise exploser 85 secondes après son décollage

Le dernier lancement d’une fusée chinoise Longue Marche 7A s’est soldé par un échec avec l’explosion de l’engin un peu après le décollage. L’enquête pour déterminer la cause de l’accident est toujours en cours au moment de publier cet article.

Fusée Long March 7A explose
Crédits : 123RF

Un pays a beau enchaîner les lancements de fusées réussis, un accident peut survenir à tout moment. Le 10 août 2026 à 20h heure locale au site de lancement de Wenchang, sur l’île de Hainan au sud de la Chine, la 18e fusée Longue Marche 7A décolle. Depuis ses débuts en 2020, où elle avait explosé en vol, le lanceur n’a jamais posé de souci lors de ses missions ultérieures. Malheureusement, la dernière met fin à cette série de succès.

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Transportant un satellite de télécommunications ChinaSat-4B, l’engin a explosé environ 85 secondes après son décollage. À ce moment du vol, il se trouve dans une zone appelée Max-Q, où il subit la plus forte pression aérodynamique de son trajet. Les 4 propulseurs latéraux et l’étage central étaient encore fixés à la fusée. Ils se détachent généralement un peu moins de 3 minutes après le décollage.

Une fusée Longue Marche 7A explose moins d’une minute trente après son décollage

Vous pouvez voir l’explosion dans la vidéo ci-dessous, qui démarre quelques secondes avant l’explosion. Au moment d’écrire ces lignes, l’enquête pour en déterminer la cause est toujours en cours. Des images infrarouges montreraient la partie supérieure du lanceur se rompre juste avant qu’il soit entièrement détruit. Conséquence immédiate de cet échec : une future mission est reportée jusqu’à nouvel ordre.

Il s’agit du lancement de la fusée Zhuque-3, fabriquée par LandSpace, une entreprise privée. Si l’enquête révèle que le problème vient des moteurs utilisés pour la Longue Marche 7A, d’autres missions pourraient être différées. Notamment Change’e-7, à destination du pôle Sud de la Lune. Les appareils nécessaires doivent voler à bord d’une Longue Marche 5, qui utilise la même famille de moteurs que ceux de la Longue Marche 7A ayant explosé.


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