VIPER, le rover de la NASA, va enfin se poser sur la Lune grâce à une entreprise que vous connaissez sûrement

La NASA relance officiellement la mission lunaire du rover VIPER, qui avait été abandonnée l’an dernier. C’est grâce à un partenariat avec une entreprise privée que vous connaissez sûrement que l’agence spatiale compte envoyer VIPER sur la Lune d’ici fin 2027.

La NASA prépare le retour de l’homme sur la Lune depuis plusieurs années maintenant. Cela passe notamment par sa campagne, baptisée Artémis, qui vise à explorer notre satellite naturel, afin d’y établir la première présence durable, tout en préparant des missions habitées vers Mars.

C’est dans le cadre de cette campagne que la NASA a notamment lancé la mission lunaire VIPER (pour Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), dont le but est de cartographier l'emplacement de la glace d'eau et d'autres ressources potentielles. Mais son histoire, qui a été riche en péripéties et rebondissements, pourrait finalement connaître un dénouement heureux.

Lire aussi – Voici le casse-tête qui attend la NASA avant d’installer un réacteur nucléaire sur la Lune

La NASA relance officiellement la mission lunaire VIPER en confiant sa livraison à Blue Origin

À quelques mois de 2026, VIPER n’a toujours pas rejoint la Lune. Son lancement était initialement prévu pour fin 2023, avant que la NASA ne le reporte à fin 2024 en 2022. L’agence spatiale l’a ensuite annulé en juillet 2024, en raison de retards et de coûts croissants. Cette décision a provoqué une telle déception que la NASA a réévalué sa décision, évoquant la possibilité d’un partenariat commercial pour lancer le rover sur la Lune.

Il semblerait que la NASA ait enfin trouvé la solution : attribuer un contrat CLPS (Commercial Lunar Payload Services) à Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par le Jeff Bezos d’Amazon. C’est la deuxième livraison lunaire CLPS qui lui est octroyée.

Pour limiter les coûts et les risques techniques, Blue Origin devra tester la capacité de son atterrisseur Blue Moon Mark 1 (MK1) à déposer VIPER en toute sécurité. L’entreprise est responsable de toute l’architecture de la mission : conception, analyses, tests du grand atterrisseur transportant le rover, intégration et déploiement de la charge utile. En effet, Blue Origin devrait effectuer sa première livraison, plus tard cette année, afin d’acheminer les caméras stéréoscopiques de la NASA et des charges utiles vers le pôle sud de la Lune.

Après cette phase, la NASA – qui assure les opérations du rover et la planification scientifique – décidera si elle lui confie la livraison réelle du rover sur la Lune – prévue d’ici la fin de l’année 2027, grâce à un second atterrisseur MK1 actuellement en production. Joel Kearns, administrateur associé adjoint pour l'exploration de la NASA, déclare que cette mission pourrait notamment permettre de « mieux comprendre les processus qui ont façonné notre environnement spatial et l'évolution de notre système solaire interne ».