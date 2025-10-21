La Nasa ne veut plus de SpaceX pour atterrir sur la Lune, elle rouvre la porte à la concurrence

Alors que SpaceX avait décroché le contrat avec la Nasa pour construire un atterrisseur lunaire, cette dernière remet tout à plat en appelant de nouveau les concurrents à se positionner.

L'affaire était dans le sac. Quand la Nasa annonce sa mission Artémis III qui vise à renvoyer l'Homme sur le sol lunaire, elle lance un appel aux agences spatiales. Objectif : construire une pièce capitale du projet, à savoir l'atterrisseur HLS, pour Human Landing System. Ni plus ni moins que l'appareil permettant aux astronautes d'arriver sur la Lune afin d'y mettre le pied, ce qui n'est pas arrivé depuis 1972.

Après examen des propositions, c'est SpaceX d'Elon Musk qui remporte le contrat en 2021. Face à lui, des géants du secteur comme Boeing ou Blue Origins, fondé par l'ex-patron d'Amazon. À l'époque, la Nasa est séduite par le faible coût affiché et la promesse d'une production rapide. Mais alors que nous sommes encore à 3 ans de la mission Artémis III, l'agence américaine fait revenir les concurrents de SpaceX dans la course.

SpaceX ne construira peut-être pas l'atterrisseur lunaire pour la mission Artémis III finalement

“SpaceX a obtenu le contrat de construction du HLS qui permettra aux astronautes américains d'y atterrir à bord d'Artemis III. Mais la concurrence et l'innovation sont essentielles à notre domination dans l'espace. C'est pourquoi la NASA ouvre la production du HLS à Blue Origin et à d'autres grandes entreprises américaines“, écrit l’administrateur intérimaire de la Nasa Sean Duffy sur X (Twitter).

Pourquoi ce revirement ? Parce que la Chine, déterminée à envoyer ses taïkonautes sur la Lune rapidement, impose une pression constante sur les épaules américaines : “Nous sommes engagés dans une course contre la Chine alors nous avons donc besoin des meilleures entreprises pour opérer à une vitesse qui nous permettra d'atteindre la Lune en PREMIER“.

La Nasa craint que l'atterrisseur HLS de SpaceX ne soit pas prêt en temps et en heure, bien que son dirigeant Elon Musk affirme que le calendrier sera respecté. La porte est donc de nouveau ouverte pour Blue Origin et les autres, même si on ignore encore comment va se dérouler l'opération. La Nasa ne précise pas s'il s'agit d'un nouvel appel d'offres, ou si elle récupérera les fonds du précédent pour financer le projet qu'elle retiendra au final.