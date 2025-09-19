Tesla pourrait offrir 145 km d’autonomie en plus au Model Y grâce à ces nouvelles batteries

Tesla prépare une amélioration technique qui pourrait changer la donne sur ses modèles électriques. Un de ses fournisseurs développe une batterie plus légère et plus performante. Et cela pourrait bénéficier très bientôt au véhicule le plus vendu de la marque.

L’autonomie reste l’un des critères les plus importants dans le choix d’une voiture électrique. Même pour un constructeur comme Tesla, reconnu pour ses performances, chaque gain compte face à une concurrence toujours plus féroce. Et si le Tesla Model Y a récemment bénéficié d’un restylage avec la version Juniper, une évolution bien plus importante pourrait arriver d’ici deux ans.

Le constructeur pourrait en effet tirer parti des avancées de Panasonic, son principal fournisseur de batteries haute tension. D’après Reuters, la firme japonaise travaille sur une nouvelle génération de batteries lithium métal sans anode, capable de délivrer une densité énergétique bien supérieure. Ce changement permettrait de gagner en autonomie tout en réduisant le poids des packs. Ce partenariat stratégique pourrait jouer donc un rôle clé dans la prochaine grande évolution des modèles Tesla.

Panasonic promet jusqu’à 145 km d’autonomie en plus pour le Tesla Model Y avec ses nouvelles cellules

Actuellement, le Tesla Model Y Grande Autonomie affiche jusqu’à 586 km d’autonomie selon la norme WLTP. Avec les nouvelles cellules développées par Panasonic, ce chiffre pourrait dépasser les 700 km sur une seule charge, selon les projections internes du fournisseur. Ce bond serait permis par l’absence d’anode en graphite, remplacée par une structure plus dense en matériaux actifs. Ces batteries offriraient ainsi une capacité accrue, tout en étant plus compactes et légères.

Panasonic prévoit de produire ces nouvelles cellules dans son usine située au Kansas, mais leur mise sur le marché n’est pas attendue avant fin 2027. Tesla n’a pas encore confirmé leur intégration dans le Model Y, mais la concurrence s’organise. L’augmentation d’autonomie serait un argument de poids pour rester leader, d’autant plus que des start-ups comme QuantumScape travaillent aussi sur des batteries anode-free en partenariat avec d’autres constructeurs comme Volkswagen. Le constructeur californien pourrait ainsi reprendre de l’avance sur un marché où cette donnée reste un des critères les plus décisifs pour convaincre les conducteurs.