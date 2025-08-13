La batterie qui équipe cette nouvelle voiture électrique pourrait forcer Tesla à revoir ses plans

Vous pourriez bientôt rouler avec une batterie offrant plus d’énergie, plus de résistance à la chaleur et une durée de vie prolongée. Un constructeur chinois s’apprête à la mettre sur le marché, et même Tesla pourrait suivre.

Le marché des véhicules électriques évolue rapidement, avec des innovations qui visent à améliorer l’autonomie et la sécurité tout en réduisant les coûts. Les batteries sont au cœur de cette course technologique, et chaque nouvelle avancée attire l’attention des concurrents. Les cellules dites « semi-solides » font partie des solutions prometteuses, combinant certains avantages par rapport aux traditionnelles et aux entièrement solides.

C’est cette approche qu’adopte la nouvelle MG4 semi-solid-state Anxin Edition, dévoilée dans des documents réglementaires chinois relayés par Car News China. Ce modèle conserve son design extérieur reconnaissable avec ses optiques redessinées et son profil aérodynamique, mais change profondément à l’intérieur : la batterie lithium fer phosphate de certaines versions est remplacée par une batterie lithium-ion à base de manganèse. Elle conserve un moteur unique de 120 kW, proche de ce que proposent les modèles déjà en prévente.

Les batteries semi-solides au manganèse promettent plus d’autonomie et de sécurité sur la MG4

Les batteries semi-solides utilisent moins d’électrolyte liquide que les batteries lithium-ion traditionnelles, tout en évitant certaines contraintes techniques des batteries 100 % solides. Dans le cas de cette MG4 Anxin Edition, l’emploi du manganèse permettrait de réduire les coûts par rapport au nickel, tout en conservant une densité énergétique intéressante. Ce type de cellule est aussi moins sujet à la surchauffe, ce qui améliore la sécurité. Les capacités et l’autonomie exactes ne sont pas encore communiquées, mais cette technologie pourrait dépasser les performances de modèles équipés de batteries plus classiques, comme la Renault 5 E-Tech, tout en offrant une meilleure durabilité.

Pour Tesla, qui mise surtout sur des cellules lithium-ion à base de nickel ou sur le lithium fer phosphate, ce type de solution pourrait représenter un compromis stratégique. L’intégration de batteries semi-solides au manganèse permettrait de réduire les coûts tout en conservant des performances solides pour des véhicules destinés au grand public. Avec la MG4 Anxin Edition, la concurrence chinoise montre que cette technologie n’est pas seulement une idée de laboratoire : elle est prête pour la production de masse. Si les essais sur route confirment les attentes, il ne serait pas surprenant de voir d’autres grands constructeurs franchir le pas.