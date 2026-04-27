La caméra de surveillance Tapo C230 3K chute à moins de 30 €, équipez-vous à petit prix !

Et si vous pouviez toujours garder un œil chez vous quand vous vous absentez ? C’est un super pouvoir qui peut faire rêver et c’est pourtant à la portée de tout le monde avec la caméra de surveillance Tapo C230 3K actuellement en promotion pour moins de 30 euros. On vous explique tout dans cet article.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous pensez encore que les systèmes de vidéosurveillance sont trop coûteux et complexes à mettre en place ? Vous pouvez pourtant vous équiper pour moins de 30 euros, avec une installation de quelques minutes seulement. Pour se faire, il vous suffit d’investir dans une caméra de surveillance WiFi, pilotable à distance. Vous pourrez ainsi surveiller vos animaux de compagnie quand vous êtes en déplacement, vérifier que vos enfants sont bien rentrés de l’école ou bien vérifier la sécurité de votre logement pendant vos vacances.

En ce moment, vous pouvez trouver sur Amazon la caméra de surveillance Tapo C230 3K à prix cassé. Normalement, ce modèle est en vente au prix conseillé de 44,90 euros. Mais à l’occasion d’une vente flash, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 28,49 euros, soit une baisse de prix de 37%. À ce prix, vous pourrez équiper toute votre maison sans vous ruiner !

Pourquoi choisir la caméra de surveillance Tapo C230 3K ?

La Tapo C230 3K est une caméra d’intérieur très simple d’installation et d’utilisation. Vous pouvez la poser sur un meuble ou bien la fixer sur un mur. Il vous suffit ensuite de la brancher à une prise de courant et de la connecter au WiFi.

Ce modèle bénéficie d’une vision à 360° horizontalement et 114° verticalement puisque vous pouvez la faire pivoter à distance. Vous obtenez une image de très haute qualité grâce à sa définition 3K 5MP. Vous avez donc accès à tous les angles d’une pièce avec une seule caméra.

En plus, grâce à l’intelligence artificielle, elle est capable de détecter les personnes, les animaux, les véhicules et même les pleurs de bébé pour vous envoyer des alertes précises. L’IA avancée permet aussi un suivi précis des mouvements en temps réel.

Grâce à l’audio bidirectionnel, vous pouvez aussi utiliser cette caméra de surveillance pour communiquer avec vos proches. Enfin, vous n’avez pas besoin d’abonnement payant pour stocker vos images grâce à un lecteur de carte SD allant jusqu'à 512 Go de données.