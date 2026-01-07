La caméra de surveillance Tapo TC71 chute à moins de 20 € pendant les Soldes d’hiver, vite !

Avoir une caméra de surveillance à disposition, c’est avoir le pouvoir magique de jeter un coup d'œil chez soi partout et tout le temps. Pendant longtemps, les systèmes de vidéosurveillance étaient complexes et très coûteux. Mais pendant les soldes, vous pouvez trouver des caméras très efficaces et simples d’utilisation pour moins de 20 €.

Que ce soit pour assurer la sécurité de votre maison en votre absence ou pour garder un œil sur vos animaux de compagnie quand vous êtes à l’extérieur, les caméras de surveillance sont un excellent achat à faire. Les petites caméras connectées modernes s’installent très facilement et elles se pilotent directement depuis votre smartphone. Vous n’avez donc pas besoin d’investir dans une installation professionnelle à plusieurs centaines, voire milliers d’euros avec des abonnements mensuels exorbitants.

Pendant les soldes, vous pouvez trouver chez Boulanger un modèle de caméra de surveillance à moitié prix. Il s’agit de la TP-LINK Tapo TC71 2K. Elle est normalement en vente pour 39,90 euros. Mais pendant les soldes, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 19,99 euros. C’est un prix minuscule quand on connait toutes les capacités de ce modèle. C’est donc l’occasion de s’équiper puisqu’avec ce prix cassé, vous pourrez équiper toutes les pièces de votre maison sans vous ruiner.

Quels sont les avantages de la caméra de surveillance TP-LINK Tapo TC71 2K ?

La Tapo TC71 2K est une caméra d’intérieur de la marque TP-Link, connue principalement pour ses modems et ses routeurs. C’est donc une marque sérieuse dans le monde de l’informatique. La première qualité de ce modèle, c’est sa simplicité d’installation. Il vous suffit de la poser sur un meuble ou de la fixer à un mur, de la brancher et de la connecter à votre WiFi grâce à l’application dédiée.

Vous avez la possibilité de la piloter à distance avec une vision à 360° à l’horizontal et à 114° à la verticale. Et grâce à son image 2K (2304 × 1296 pixels), vous pourrez vérifier les moindres recoins de votre pièce. Et pour moins de 20 euros, vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités : surveillance à distance avec détection automatique des mouvements et des personnes, suivi automatique motorisé, envoi de notifications en cas de besoin, vision nocturne 9 mètres, audio bidirectionnel, alarme sonore et lumineuse… Vous pouvez même l’utiliser en babyphone vidéo grâce à la détection de cri de bébé.

Enfin, vous n’aurez pas besoin d’abonnement pour en profiter puisque vos images sont stockées directement dans l’appareil grâce à un lecteur de carte microSD allant jusqu'à 256 Go de données. C’est ni plus ni moins que 21 jours d'enregistrements vidéo en continu.