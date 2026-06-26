La caméra de surveillance Mi 360° Home Security Camera 2K est à petit prix pour quelques heures encore !

Vous souhaitez garder un œil à l’intérieur de votre maison quand vous n’êtes pas là ? La marque Xiaomi propose un modèle de grande qualité pour un tout petit prix : la Mi 360° Home Security Camera 2K. Normalement en vente à 29,99 €, elle passe actuellement à seulement 19,99 €. Profitez-en pour équiper chacune des pièces de votre maison sans vous ruiner !

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Les systèmes de surveillance de maison sont souvent très couteux et complexes à mettre en place. Heureusement, il existe aujourd’hui des petites caméras très simples à installer que vous pouvez contrôler depuis votre smartphone. Xiaomi est l’un des spécialistes du secteur avec des caméras d’extérieur, des sonnettes connectées mais aussi des caméras d’intérieur à petit prix.

Le modèle le moins cher de la gamme est la Mi 360° Home Security Camera 2K proposée normalement au prix de vente conseillé de 29,99 euros. Si c’est déjà un prix de base très attractif, elle est en ce moment bradée pour seulement 19,99 euros sur Amazon à l'occasion du Prime Day ! À ce prix-là, vous pouvez même en profiter pour en installer plusieurs dans votre maison sans casser votre tirelire.

Mais attention, cette offre est uniquement réservée aux abonnés Prime. Ça n'est pas encore encore votre cas ? Vous pouvez encore profiter des avantages d'Amazon en profitant dès à présent de l'offre d'essai gratuit de 30 jours.

Mi 360° Home Security Camera 2K : la caméra de surveillance passe à petit prix pour le Prime Day, vite !

Xiaomi a réussi à devenir une marque incontournable dans nos maisons grâce à ses appareils au rapport qualité-prix imbattable. Si vous cherchez une caméra de surveillance de qualité à prix abordable, ce bon plan est fait pour vous !

La Mi 360° Home Security Camera 2K est un modèle qui s’utilise en intérieur. Cette petite caméra est capable de vous fournir de images ultra-nettes de 3 mégapixels avec une résolution de 2304 x 1296 pixels. Vous avez la possibilité de la contrôler à distance via l'application Xiaomi Home pour ajuster son orientation puisqu'elle peut effectuer une rotation horizontale à 360° et une inclinaison verticale à 107°. Ce modèle fonctionne aussi sans problème la nuit puisqu’elle dispose d’une vision nocturne infrarouge améliorée d'une portée de 10 mètres. Cela vous permet d'obtenir une image claire sans pour qu’aucune lumière rouge ne vienne perturber votre sommeil.

La Mi 360° Home Security Camera 2K est par ailleurs équipée de la détection de mouvement et reconnaissance faciale. Vous recevez ainsi une notification sur votre smartphone lorsqu'un mouvement est détecté. Ce modèle est aussi pratique pour rester en contact avec vos proches puisqu'il est doté d'un microphone et d'un haut parleur. Vous pouvez donc entamer entamer une discussion à distance avec une qualité de son impeccable.