La Box TV Android Nvidia Shield 4K chute à 124,99 € pendant le Black Friday

Habituellement vendue 149,99 €, la Nvidia Shield TV est proposée à prix réduit du coté de quelques commerçants en ligne. La puissante box Android TV est disponible au prix imbattable de 124,99 €, soit une remise de 16 % sur son prix de vente conseillée. Un bon plan à ne pas louper pendant cette semaine de promos Black Friday.

Les bons plans du Black Friday permettent de faire toujours plus de bonnes affaires à l'approche des fêtes de fin d'année. On peut par exemple s'équiper de la Box Android TV multimédia Nvidia Shield TV pour 125,99 € au lieu de 149,99 en moyenne. C'est 5 euros moins cher que lors de la dernière édition des French Days.

Petite réduction supplémentaire, et plutôt anecdotique d'un montant de 0,99 € du coté de Boulanger qui l'affiche à 124 € contre 124,99 € chez les autres commerçants Amazon, Cdiscount, Darty et la Fnac. Quoiqu'il en soit, c'est le bon moment si vous souhaitez l'acheter à son meilleur prix.

Venons-en à présent aux fonctionnalités que propose la Nvidia Shield TV. Cette passerelle multimédia se présente sous la forme d’un tube cylindrique et intègre des ports (HDMI, LAN, microSD) de chaque côté. Cette box TV tourne sous Android TV et embarque une mémoire vive de 2 Go de RAM couplée à une mémoire interne de 8 Go. Si cela vous semble insuffisant, elle peut facilement être augmentée grâce à la présence du slot micro SD. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette dernière, nous vous invitons à lire notre test de la Nvidia Shield TV.

