Votre Galaxy Watch tient moins longtemps ? Cette mise à jour en serait la cause

Depuis une mise à jour récente, plusieurs modèles de Galaxy Watch peinent à tenir la journée. Les forums débordent de témoignages pointant Google Play Services comme principal responsable.

Depuis quelques semaines, les montres connectées sous Wear OS accumulent les signalements de bugs. Les mises à jour de services Google se succèdent rapidement. Certaines finissent par perturber le fonctionnement normal des appareils. Les Galaxy Watch de Samsung, qui reposent sur cette plateforme, n'y échappent pas. La prise en main des Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic avait confirmé de nets progrès sur l'autonomie. Ce nouveau bug vient contrarier ce point fort.

De nombreux propriétaires de Galaxy Watch se sont exprimés sur le subreddit r/GalaxyWatch pour signaler une autonomie en chute libre. Plusieurs modèles sont concernés : la Watch 7, la Classic 6, la Classic 8 et l'Ultra 2025. Le phénomène aurait débuté après une mise à jour récente. Un utilisateur résume la situation sans détour. Son Ultra tenait quatre jours sans AOD. Il atteint désormais à peine deux jours malgré des réinitialisations répétées. D'autres signalent une dégradation identique sur des modèles différents, preuve que le problème n'est vraiment pas isolé.

Google Play Services vide la batterie de plusieurs modèles de Galaxy Watch après une mise à jour récente

Google Play Services se retrouve au cœur du problème. Selon les remontées relayées par Android Authority, le service dépasse parfois 10 % de consommation batterie sur les Galaxy Watch touchées. Un simple redémarrage ramène ce chiffre à 5 ou 6 %, mais la surconsommation revient rapidement. Certains utilisateurs constatent le même bug sans avoir installé de mise à jour manuelle. Cela laisse penser qu'une mise à jour automatique de Play Services se déploie en arrière-plan, côté serveur.

Les solutions habituelles peinent à corriger le problème durablement. Vider le cache et le stockage de Google Play Services aide parfois à réduire la consommation de la batterie des Galaxy Watch. Un redémarrage rapide peut aussi stabiliser la situation pour quelques heures. Pour les cas les plus résistants, une réinitialisation complète a fonctionné sur certaines Watch 7, sans garantie de succès. Samsung n'a pas encore communiqué officiellement sur ce bug. Compte tenu du nombre de modèles touchés, un correctif commun avec Google paraît inévitable. Les utilisateurs concernés devront encore patienter.


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