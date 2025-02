Les voitures électriques durent plus longtemps que les thermiques, cette étude sur 30 millions de véhicules le prouve

Une nouvelle étude vient de lever le doute sur la durée de vie des voitures électriques. Contrairement aux idées reçues, elles rivalisent désormais avec les modèles thermiques. Mieux encore, elles pourraient même s'avérer plus fiables sur le long terme.

Les véhicules électriques suscitent encore de nombreuses interrogations. Si leur autonomie et le réseau de recharge sont souvent au centre des discussions, un autre sujet préoccupe les conducteurs : leur durée de vie. Beaucoup pensent que ces modèles s’usent plus vite que les voitures thermiques en raison des batteries. Mais qu’en est-il réellement ?

Une étude menée par la London School of Economics et publiée dans la revue Nature Energy apporte une réponse claire. Après avoir analysé les données de millions de véhicules sur près de 20 ans, les chercheurs affirment que la durée de vie des voitures électriques est aujourd’hui équivalente, voire supérieure, à celle des véhicules à essence et diesel. Certains modèles affichent même des performances impressionnantes après plusieurs centaines de milliers de kilomètres.

Les voitures électriques durent en moyenne 18,4 ans

L’étude s’est basée sur les données de 30 millions de véhicules commercialisés entre 2005 et 2022, principalement au Royaume-Uni. Selon les résultats, une voiture électrique moderne a une durée de vie moyenne de 18,4 ans, contre 18,7 ans pour un modèle essence. En revanche, elle parcourt plus de kilomètres avant d’atteindre sa fin de vie : 200 000 km en moyenne, contre 187 000 km pour un moteur thermique. Les modèles diesel, eux, tiennent 16,3 ans mais parcourent une distance bien plus grande, environ 410 000 km. Certains véhicules électriques se distinguent particulièrement, comme la Tesla Model S, dont un propriétaire britannique a dépassé 700 000 km avec la batterie et le moteur d'origine.

Les chercheurs soulignent également que la fiabilité des voitures électriques s'améliore avec le temps. La probabilité de panne diminue en moyenne de 12 % par an, contre seulement 6,7 % pour les voitures essence et 1,9 % pour les diesels. Si les premiers modèles électriques souffraient de problèmes techniques, les progrès technologiques leur permettent désormais d’égaler, voire de surpasser, les voitures thermiques en matière de longévité. Certains modèles récents, comme la Nissan Leaf et la BMW i3, affichent déjà des kilométrages élevés sans perte significative de performance. Avec l’amélioration continue des batteries et des systèmes électroniques, la durée de vie des VE pourrait encore s’allonger dans les années à venir.