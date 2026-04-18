La 4K sportive en danger sur France TV ? Ce débat enflamme les députés

Un récent extrait d’une audition de la commission d’enquête parlementaire a mis le feu aux poudres dans le monde sportif français. Le directeur des sports de France Télévisions, Laurent-Éric Le Lay, a en effet laissé entendre que l’Ultra HD était en déclin sur les chaînes françaises.

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Crédits : 123rf

Les retransmissions sportives en 4K sur France Télévisions, c’est peut-être bientôt terminé. Il ne sera donc peut-être bientôt plus possible d’admirer vos joueurs de foot préférés en ultra haute résolution. C’est en tout cas ce que craignent les fans de sport sur les chaînes nationales, après avoir regardé un court extrait de la commission d’enquête parlementaire. Au cours de ce dernier, le député LFI Aurélien Saintoul semble sceptique par rapport aux futurs investissements de France Télévisions dans le domaine de l’UHD.

Le député LFI n’y va pas par quatre chemins. Celui-ci semble douter de l’utilité de l’Ultra HD dans le service public, et notamment dans les retransmissions sportives de France Télévisions. Il pointe notamment du doigt non seulement les coûts d’une telle technologie, qui ne serait pas franchement indispensable.

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UHD sur France TV Sport : « On est en phase d’arrêt de ce côté-là. »

« Je voudrais savoir quels sont les investissements prévus pour l’UHD. », s’interroge Aurélien Saintoul. Puis, le député LFI lance une pique visant une haute résolution qu’il jugerait superflue, notamment dans le monde du tennis. « Je suis un peu sceptique quant au fait que l’on arrive à un tel niveau de précision dans l’image. En réalité, le seul gain est de voir, si vous me le permettez, les poils de la balle à Roland-Garros. » Il est d’ailleurs important de rappeler que France Télévisions a profité de la célèbre compétition de tennis pour tester la 4K UHD Green.

On aurait pu s’imaginer Laurent-Éric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions, prendre la défense de l’UHD sur les chaînes nationales, notamment en ce qui concerne les sports. Mais le responsable semble rejoindre le député LFI. En effet, celui-ci déplore une augmentation des coûts d’exploitation, qui n’apporterait « pas vraiment de bénéfices pour l’utilisateur ».

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« Je suis tout à fait d’accord avec vous. », acquiesce Laurent-Éric Le Lay. « Plus vous augmentez la qualité, plus vous augmentez les coûts. À un moment donné, il n’y a pas vraiment de bénéfices pour l’utilisateur, ça n’a pas vraiment de sens. UHD, 4K, 8K, il y en a dans tous les sens et je pense que cette course doit s’arrêter. On est en phase d’arrêt de ce côté-là. »


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