France TV teste la 4K UHD green pour Roland Garros, mais qu’est-ce que c’est ?

À Roland Garros, France TV essaye une technologie d'UHD qui requiert très peu de bande-passante. Mais peut-on encore parler de véritable Ultra haute Définition dans ce cas ?

Les grands événements sportifs sont souvent l'occasion pour les diffuseurs de tester de nouvelles technologies de retransmission. À l'occasion de Roland-Garros, la Direction de l’Innovation du Numérique de France Télévisions annonce tester une méthode d’encodage vidéo optimisée. Celle-ci est surnommée UHD “green” et repose sur une solution développée par la société française Cutz, experte en compression vidéo.

France TV et Cutz promettent “une compression intelligente à base de machine learning [qui] garantit à toutes vos vidéos une qualité visuelle exceptionnelle, pour des performances supérieures tout en réduisant les coûts et l’impact carbone”. Cette UHD green peut être transmise avec un débit très faible de seulement 3 Mbps en moyenne. L'objectif est de “démontrer la possibilité de distribuer des flux vidéo de qualité UHD avec un meilleur ratio qualité que la diffusion Full HD à 6,6 Mpbs”, nous explique-t-on.

L'UHD green est fortement compressée puis boostée à l'IA

En plus des considérations écologiques, un tel flux vidéo pourrait intéresser les utilisateurs qui n'ont pas accès à une connexion internet dotée de suffisamment de bande-passante pour gérer une image en définition 4K UHD traditionnelle. France TV a installé à Roland-Garros un système à deux écrans pour comparer de l'UHD à 100 Mbps et la fameuse UHD green à 3 Mbps.

Cette dernière ne nous est pas accessible pour le moment pour en juger, mais on peut douter qu'un flux UHD à 3 Mbps donne des résultats vraiment convaincants. Le compte spécialisé Ultra-K.fr a d'ailleurs partagé ses doutes quant à la pertinence d'une telle technologie, qui peut clairement être considérée comme de la fausse UHD.

Un bon débit est très important pour délivrer une bonne qualité d'image. Il va influer sur la fluidité, et un mauvais débit peut entraîner un phénomène d'artefacts, notamment dans les zones les plus sombres affichées à l'écran. On a d'ailleurs constaté une différence notable de qualité entre le 1080p Enhanced de YouTube Premium et le 1080p de YouTube disponible sans abonnement payant, justement causée par l'écart de bande-passante entre les deux. L'IA peut combler avec des fonctions de mise à l'échelle de l'image, mais nous n'avons alors plus accès à de l'UHD native.