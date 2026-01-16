France Télévisions lance sa nouvelle chaîne sport 24h/24 pour les JO d’hiver

France Télévisions détaille le fonctionnement et les contenus qu'on pourra voir sur la nouvelle chaîne francetv sports.

France Télévisions annonce la date de lancement de sa nouvelle chaîne numérique entièrement dédiée au sport. Elle fera ses débuts à partir du 4 février 2026, à l'occasion des JO d'hiver. Après le succès rencontré par ce dispositif lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ou encore Roland-Garros 2025, France TV récidive, mais cette fois, la chaîne francetv sports est pensée pour s'inscrire sur la durée. Sa diffusion ne s'arrêtera pas après l'événement et elle devrait rester disponible jusqu’en 2030.

Il s'agit d'une chaîne 7j/7 et 24h/24, dont les débuts seront forcément concentrés sur les JO d'hiver, même si on pourra aussi y voir le Tournoi des Six Nations en rugby ou la Coupe de France de football. France TV annonce Alizé Lim, Rivenzi, Poneeey Club, Pauline Bouic, Inès Hirigoyen et Maxine Eouzan à l'animation de francetv sports, au moins le temps des JO Milano Cortina 2026. L'une des particularités de la chaîne sera la “live zone”, qui va permettre aux téléspectateurs de poser des questions et d'échanger avec les animateurs par tchat. Un système qui rappelle Twitch et qui avait été expérimenté par DAZN l'année dernière pour la Ligue 1.

francetv sports, c'est parti pour 4 ans

Côté contenu, France TV promet 2 000 heures de direct en 2026, ainsi que des retransmissions sportives provenant des antennes régionales et ultramarines, des documentaires, des magazines ou encore des programmes jeunesse. Quatre nouveaux formats grands récits sont aussi mis en avant :

Vendée Globe, seuls autour du monde (série documentaire 6×35′ réalisée par Thomas Sametin et produite par Federation Studio france, Box Fish Productions, Bonne Pioche Télévision et Red Bull Studios)

(série documentaire 6×35′ réalisée par Thomas Sametin et produite par Federation Studio france, Box Fish Productions, Bonne Pioche Télévision et Red Bull Studios) Roland-Garros, entre les lignes (série documentaire 5×40′ réalisée par Julien Bossenie et produite par Quad Lab)

(série documentaire 5×40′ réalisée par Julien Bossenie et produite par Quad Lab) Rallye 82 (série de fiction 4×45′ créée par Julien Lacombe et Haïga Jappain, co-produite par Empreinte Digitale, France Télévisions, HBO Max et ZDF neo)

(série de fiction 4×45′ créée par Julien Lacombe et Haïga Jappain, co-produite par Empreinte Digitale, France Télévisions, HBO Max et ZDF neo) Les jeux de La Fontaine, saison 2 (série d'animation 13×2′ créée en collaboration avec TV5 Monde, RTBF, RTS et Radio-Canada)

Pour finir, francetv sports va faire la part belle au sport féminin, avec les championnats de France de basket et de volley ainsi que la Ligue de football féminin.