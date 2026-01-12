Kit de démarrage Philips Hue White : pour les soldes, le pack avec 3 ampoules connectées passe à prix sacrifié !

Habituellement en vente à 99,99 €, ce pack complet avec 3 ampoules connectées Hue blanches se retrouve à seulement 59,99 € sur Darty. C’est une offre à ne surtout pas manquer si vous souhaitez connecter votre éclairage !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Avec ses éclairages simples à installer et innovants, la marque Philips Hue est devenue incontournable des ampoules connectées. Si vous attendez une bonne offre pour vous équiper, c’est le bon moment pour craquer !

Darty propose actuellement le kit de démarrage Philips Hue White à petit prix. Normalement en vente à 99,99 €, le pack avec 3 ampoules blanches, un pont Hue et un variateur passe à 59,99 € seulement pendant les soldes. C’est un excellent prix alors profitez-en avant qu’il ne remonte !

Le kit parfait pour connecter l’éclairage de sa maison est soldé sur Darty !

Les équipements pour connecter sa maison demandent généralement un investissement monétaire conséquent. Mais grâce aux promotions, vous pouvez trouver des pépites à prix plus accessibles. C’est le cas du kit de démarrage Philips Hue White.

Ce pack est idéal pour contrôler votre éclairage à distance, depuis votre smartphone Android ou iOS ou avec votre assistant connecté à l’aide de votre voix. Dans le kit, vous trouverez ainsi un pont Hue qui sert à connecter vos ampoules au Wifi de votre maison. Vous pouvez ainsi jusqu’à 50 ampoules simultanément.

Grâce à l’application, vous pouvez personnaliser votre éclairage en mettant en place un minuteur ou en programmant des horaires pour un allumage automatique. Le variateur sans fil s’utilise comme une télécommande avec une portée maximale de 12 mètres. Il vous donne la possibilité de contrôler vos ampoules à distance sans votre smartphone.Vous pouvez les éteindre ou les allumer mais aussi varier l'intensité lumineuse. Enfin, dans ce pack soldé sur Darty, vous avez 3 ampoules E27 blanches aux tons doux et chaleureux, particulièrement adaptées pour le salon ou la chambre.