Vite, le purificateur d’air Philips Séries 600 passe à 29 € seulement avec cette remise supplémentaire !

Avoir une bonne qualité de l’air à l’intérieur de son logement est essentielle pour réduire les risques sur la santé. Mais les meilleurs purificateur d'air sont malheureusement à prix prohibitif. Amazon propose actuellement Philips Séries 600 à 29,86 € en cumulant la promotion en cours avec les 20 % de réduction supplémentaire au moment de passer la commande. Profitez-en !

Que vous habitiez en ville ou à la campagne, la surveillance de la qualité de l’air est important pour votre santé. Pour l’améliorer chez vous, il y a des gestes simples à mettre en place. Il est par exemple conseillé d’aérer au moins 10 minutes par jour voire logement, de ne pas fumer à l’intérieur ou encore de faire attention à la composition des produits d’entretien que vous utilisez.

Le purificateur d'air Philips Séries 600 est un appareil compact qui vous indique en temps réel les informations liées à la qualité de l’air à intérieur de votre domicile tout en éliminant les allergènes et les polluants. Normalement en vente à 99,99 €, vous pouvez le trouver à 37,32 € sur Amazon. Et grâce à une réduction supplémentaire de 20% une fois votre panier validé, vous pouvez vous l’offrir pour 29,86 € seulement. Le produit est vendu par Amazon Seconde main et est expédié par Amazon.

Si vous préférez un produit neuf, il est aussi affiché en promotion à 69,99 € au lieu de 99,99 €. C’est un excellent prix pour un purificateur d’air avec de telles caractéristiques.

Quelles sont les caractéristiques du purificateur d'air Philips Séries 600 ?

Avec son format compact, le purificateur d'air Philips Séries 600 est un modèle pensé pour les petits espaces. Il est capable de purifier des pièces qui vont jusqu'à 44 m². Avec ses finitions soignées et sa forme cylindrique, il adopte un design passe partout qui vous permet de l’utiliser aussi bien dans une chambre que dans le séjour.

L’air pur est diffusé de façon optimale à un CADR de 170 ㎥/h. Chaque recoin est ainsi purifié en profondeur. Grâce à son système de filtration à 2 couches doté de la technologie HEPA NanoProtect, il filtre les particules ultra-fines jusqu'à 0,003 micron. Il est efficace pour éliminer les polluants tels que les PM2.5, les bactéries, les virus, le pollen, la poussière ou encore les squames d’animaux.

Enfin, en plus d’être économe en énergie et ultra-silencieux, le purificateur d'air Philips Séries 600 est doté de capteurs qui vous donnent des indications en temps réel. Vous pouvez ainsi voir si votre air est pollué directement sur l’appareil ou alors en consultant l’application Philipps Air+.