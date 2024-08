Le SUV électrique de Kia cache un atout dans sa batterie, et ça ne concerne pas son autonomie

Le Kia EV9 révèle un pack batterie qui semble avoir été conçu pour être à la fois performant et facile à entretenir. Un démontage dévoile des détails intéressants sur sa conception.

Dans le monde des véhicules électriques, la question de la réparabilité des batteries est souvent au centre des discussions. Les propriétaires veulent être sûrs que, si un problème survient, les réparations ne seront ni compliquées ni coûteuses. C'est dans ce contexte que le Kia EV9, le dernier SUV électrique de la marque, suscite un intérêt particulier. Un démontage réalisé par Munro & Associates dévoile que son pack de batteries semble avoir été pensé pour les réparateurs.

Sur le même sujet – Cette entreprise française veut faciliter la réparation des voitures électriques, enfin

Le pack batterie de 99,8 kWh du Kia EV9 est un modèle de simplicité en matière de conception. Avec seulement quelques connecteurs électriques, deux ports pour la plaque de refroidissement liquide, et plusieurs boulons à retirer, le pack peut être facilement extrait du véhicule. Aucun outil spécial ou adhésif collant n'est nécessaire, ce qui simplifie grandement le processus de démontage. De plus, la marque a intégré deux plaques d'accès pour permettre le remplacement de composants clés, tels qu'un gros fusible et l'unité de gestion de la batterie, sans avoir à la retirer entièrement.

Kia facilite le démontage et l'entretien du pack batterie du EV9 grâce à un design ingénieux

Une fois le pack retiré du véhicule, les 38 modules individuels qui le composent sont faciles à accéder, à retirer et à remplacer si nécessaire. Chacun d’entre eux contient quatre groupes de trois cellules, connectées en parallèle, tandis que les groupes de cellules sont connectés en série. Bien qu'il ne soit pas clair si les modules eux-mêmes peuvent être réparés ou doivent être remplacés, la facilité d'accès à ces composants est un point fort qui pourrait rassurer les propriétaires actuels et futurs du Kia EV9.

A lire également – Vous rechargez mal votre véhicule électrique, cette étude vous dit comment préserver votre batterie

Le design du pack batterie a également été salué pour sa simplicité et son efficacité. La plaque froide en aluminium qui se trouve au bas du plateau refroidit les modules de batterie avec un seul point d'entrée et de sortie pour le liquide de refroidissement à base de glycol, ce qui réduit les risques de pannes. Un bouclier composite placé sous cette dernière agit comme une couche protectrice et un isolant thermique. Cette conception ingénieuse montre que Kia a pris soin de simplifier non seulement la maintenance, mais aussi la fiabilité à long terme de sa batterie.