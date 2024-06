Citroën offre une nouvelle version à son best-seller. Disponible dans deux motorisations, la Citroën ë-C3 veut rendre la mobilité électrique accessible à tous avec un prix d'appel de 23 300 € avant bonus. Nous avons pu l'essayer en amont de son lancement avec quelques bonnes surprises à la clef.

Citroën a décidé d'accélérer le pas sur le segment de l'électrique. Il faut dire que le constructeur ne compte que trois modèles à ce jour après l'arrêt de la Citroën ë-C4, que nous avions pu essayer et qui ne nous avait pas vraiment convaincue. Reste donc les Berlingo et Spacetourer électriques, ainsi que la Citroën AMI. Hormis cette dernière, qui a surtout donné un véritable coup de boost au marché des mini voitures, les volumes sont loin d'être au rendez-vous.

Il était donc urgent de réagir, surtout face à la menace des pénalités conséquentes si la marque aux chevrons ne respecte pas les quotas en matière d'émissions de CO2 imposés par la Commission européenne (93 grammes de CO2 par kilomètre en moyenne). Objectif avoué de Citroën : réaliser 25 % de ses ventes en Europe en électrique en 2025.

On comprend dès lors l'importance stratégique que revêt la nouvelle Citroën ë-C3. D'autant qu'il s'agit de la déclinaison 100 % électrique du modèle le plus vendu du constructeur français avec 5,6 millions d'exemplaires, soit plus que la légendaire 2 CH.

Citroën ë-C3, une citadine déguisée en SUV

Pour la quatrième génération de la C3, Citroën s'est basée sur le concept Citroën Oli qui avait été dévoilé en 2022 avec un nouveau langage de design. On retrouve ainsi l'opposition des éléments verticaux et horizontaux sur la Citroën ë-C3 qui arbore le nouveau logo ovale au milieu de la calandre et à l'arrière.

Très verticale, la face avant présente des surfaces sculptées et une nouvelle signature lumineuse empruntée au concept Oli. Cette dernière est composée de trois niveaux avec une barre verticale et deux barres horizontales très fines. Une bande horizontale décorative noire fait le lien entre les deux projecteurs à l'avant, de sorte à offrir une sensation de largeur à la Citroën ë-C3, qui affiche un vrai caractère il faut bien l'avouer.

Sur les flancs, on remarque les poignées très classiques plutôt qu'un élément escamotable forcément plus onéreux. Les ailes sont sculptées et se prolongent dans la ceinture de caisse jusqu'aux blocs optiques arrière.

Ces derniers reprennent la signature lumineuse de l'avant avec des éléments verticaux et horizontaux, encore une fois. Et de la même façon, un bandeau horizontal noir parcourt tout le hayon avec le gros logo ovale à chevrons en son centre. Vue de l'arrière, la Citroën ë-C3 paraît ainsi plus large que les autres citadines.

Notre version d'essai bénéficie de la finition haute baptisée Max. Elle se distingue extérieurement avec sa peinture bi ton, les barres de toit, les clips interchangeables sur les écopes avant et les montants C, et les jantes en alliage diamanté de 17 pouces.

Un habitacle spacieux pour la Citroën ë-C3

La Citroën ë-C3 affiche des dimensions qui restent compactes avec 4,01 m de long et 1,76 m de large. Forcément, pour répondre aux attentes du marché, la voiture adopte les codes du SUV, avec notamment des éléments de protection extérieurs, mais encore et surtout une position de conduite surélevée. Le constructeur annonce ainsi + 100 mm par rapport à la moyenne des citadines du segment. Et si la Citroën ë-C3 conserve une empreinte au sol similaire, ce qui est censé lui permettre de conserver son agilité, sa forme plus cubique a l'avantage d'offrir plus d'espace à bord.

Pour ce faire, la voiture bénéficie d'une nouvelle implantation des sièges et d'une garde au toit particulièrement importante comme on peut le voir sur nos photos ci-dessous. Petit ou grand, tout le monde y trouvera son compte. Les places arrière (rabattables à 60/40) profitent aussi d'un espace généreux au niveau des genoux, et une fois n'est pas coutume, la place centrale est vraiment exploitable. D'autant que le dossier est vraiment confortable en l'absence d'appui-coude intégré.

Les rangements sont également nombreux à bord de la Citroën ë-C3, tant à l'avant qu'à l'arrière. On recense ainsi des vide-poches à foison, dont un sous l'appui-coude central qui équipe la version Max, des aumônières et même une pochette derrière les sièges avant pour y glisser un smartphone.

Son positionnement en entrée de gamme n'empêche pas la Citroën ë-C3 de bénéficier d'une présentation moderne et soignée. Bien entendu, impossible d'échapper pas aux plastiques durs, notamment sur les parties basses. Ceci étant, la planche de bord est tout de même habillée d'un tissu mesh, tandis que les appuis-coudes des portières bénéficient d'un revêtement qui imite le cuir.

Autre bon point, la Citroën ë-C3 dans sa finition You, qui correspond à l'entrée de gamme, affiche exactement le même intérieur à quelques exceptions près. La plus visible est bien entendu l'absence d'écran central d'infodivertissement. Elle fait également une croix sur les sièges Advanced Comfort, le socle de recharge sans fil pour smartphone au niveau de la console centrale, l'appui-coude central et enfin les deux ports USB type C supplémentaires à l'arrière. Pour le reste pas de jaloux, c'est du pareil au même.

Les places avant de la Citroën ë-C3 font face à un tableau de bord scindé en plusieurs parties horizontales pour donner une impression d'espace. Au centre, trône l'écran d'infodivertissement de 10,25 pouces de diagonale, qui est proposé de série sur la finition Max. S'il est notamment censé être compatible avec les applications Android Auto et Apple Carplay (sans fil s'il vous plait), nous n'avons pas eu l'occasion de vraiment l'exploiter au-delà d'une utilisation très basique du GPS.

En effet, Citroën nous a annoncé d'emblée que toutes les ë-C3 présentent à ces essais internationaux étaient des modèles de pré production. À ce titre, nous n'avons pas non plus été en mesure d'essayer les aides à la conduite, celles-ci étant toutes désactivées. Pour dire, nous avons même dû utiliser la clef physique de secours pour démarrer le véhicule. Quoiqu'il en soit, la Citroën ë-C3 nous a réservé encore quelques surprises comme nous le verrons plus loin.

Un bon niveau d'équipement

Dans sa finition You, la Citroën ë-C3 n'est pas équipée d'écran central d'infodivertissement. Au lieu de ça, le constructeur propose un support pour smartphone qui est doté d'une connexion NFC. Celle-ci lancera automatiquement l'application compagnon qu'on aura préalablement installée, afin d'afficher les informations liées au véhicule. Mais aura-t-on aussi droit à un planificateur sachant que la Citroën ë-C3 n'est pas uniquement cantonnée à un usage urbain, surtout avec sa puissance de charge conséquente ?

Par ailleurs, plutôt que de supprimer totalement l'instrumentation derrière le volant, comme c'est de plus en plus la tendance sur le segment de l'électrique, Citroën propose un afficheur plutôt discret loin devant le conducteur, qui est intégré sur le niveau supérieur du tableau de bord.

Si le constructeur va un peu vite en le qualifiant d'affichage tête haute (il ne projette pas les informations directement dans le champ de vision du constructeur sur le pare-brise), ce petit écran propose néanmoins toutes les informations indispensables :

la vitesse avec une police de caractère plus grosse ; le mode engagé ; le niveau de la batterie en pourcentage et sous forme de jauge à bâtons ; sans oublier la distance parcourue et la consommation moyenne en kWh/100 km pour ceux qui veulent jouer l'écoconduite.

Vous noterez sur nos photos la présence de plusieurs témoins lumineux qui sont allumés. Rien d'inquiétant s'agissant on le répète d'exemplaires de préproduction de la Citroën ë-C3.

Le volant semble plutôt petit avec ses deux méplats, mais il s'avère très agréable et vraiment pratique à l'usage, surtout associé à la douceur de la direction. Des boutons sont intégrés sur les deux branches, avec les commandes liées à la conduite à gauche, et celles dédiées aux communications et à la musique à droite.

Les voitures modernes sont souvent critiquées pour leur usage excessif de l'écran tactile pour accéder à la plupart de leurs fonctionnalités, notamment de confort. La Citroën ë-C3 étant proposée avec (en finition Max) ou sans écran d'infodivertissement (en finition You), le constructeur a dû proposer des commandes physiques pour piloter la climatisation automatique, et on ne s'en plaindra pas.

Juste en dessous se trouve le socle de recharge par induction qui peut accueillir un grand smartphone. Nous avons pu y loger un Samsung Galaxy S24 Ultra, puis un iPhone 15 Pro Max, sans le moindre souci.

Mais quid des ports USB ? Un seul est présent à l'avant et il se cache sur la droite de l'écran d'infodivertissement sur notre Citroën ë-C3 en finition Max, avec une connectique de type C.

À l'arrière de la voiture, les passagers profiteront de suffisamment d'espace au niveau des genoux pour voyager confortablement. Et si la plateforme est commune aux modèles électriques, thermiques et prochainement hybrides, la Citroën ë-C3 est dépourvue de tunnel de transmission pour ne pas gêner celui qui sera assis sur le siège central.

Devant lui se trouvent deux autres ports USB type C ainsi qu'une prise 12 Volts, et un appui-tête est également présent à cette place.

Point de trace de frunk en soulevant le capot avant de la Citroën ë-C3, l'espace étant finalement compté. À l'arrière, le coffre offre un volume de 310 litres. Il peut donc accueillir quelques sacs ou des valises au format de cabine. Un tout petit espace supplémentaire est aussi disponible sous le tapis de sol.

Jusqu'à 459 km d'autonomie pour la Citroën ë-C3

On l'a dit, cette quatrième génération de la Citroën C3 se décline dans des versions thermique, électrique et prochainement hybride, qui partagent toutes la même plateforme. Notre Citroën ë-C3 est proposée dans une seule motorisation et avec une seule capacité de batterie, quelle que soit la finition choisie. Seuls les équipements diffèrent.

En position avant, le moteur électrique de la Citroën ë-C3 développe 83 kW, soit 113 ch (la version essence développe 100 ch). Il est alimenté par une batterie LFP de 44 kWh de capacité. Le constructeur annonce jusqu'à 459 km d'autonomie WLTP en cycle urbain, et 326 km WLTP en cycle mixte.

Bonne nouvelle, même s'il s'agit d'une citadine, la Citroën ë-C3 profite d'une puissance de charge relativement élevée pour la catégorie avec 100 kW en pic. De quoi passer de 20 % à 80 % en 26 minutes une fois le véhicule branché sur une borne rapide en courant continu.

Au volant de la Citroën ë-C3

Citroën a longuement insisté sur le confort de sa Citroën ë-C3 et il faut bien reconnaître que la citadine soigne ses occupants. Les sièges Advanced Comfort assurent un bon maintien, mais c'est surtout au niveau de l'amortissement que se fait la différence. En effet, c'est la toute première fois qu'un véhicule du segment B est équipé de suspensions avec butées hydrauliques. Ce qui se ressent notamment en passant les ralentisseurs et surtout sur les routes dégradées à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie où se sont déroulés les essais dédiés à la presse.

Tout aussi étonnant, le rayon de braquage très court autorise des demi-tours dans un mouchoir de poche. Notre Citroën ë-C3 se faufile aisément et tire pleinement profit de sa motorisation électrique, bien aidée par le petit volant à double méplat et la direction très légère. Les accélérations sont progressives, mais suffisantes quand il y a besoin de s'extraire du flux de voitures au feu rouge, ou encore pour les dépassements. En revanche, les bruits aérodynamiques sont bien présents à mesure que la vitesse augmente.

Deux modes de conduite sont proposés avec un mode D et un mode D Confort. Théoriquement, ils ne diffèrent que par la puissance de la régénération au freinage. Dans la pratique, nous n'avons pas vraiment senti de différence. À vérifier s'il s'agit là encore d'une caractéristique de notre version de pré production. Quoiqu'il en soit, la récupération d'énergie au freinage n'est pas aussi importante que sur d'autres voitures électriques. Elle va ralentir le véhicule, mais sans jamais aller jusqu'à l'arrêt total de la Citroën ë-C3.

Les représentants de Citroën nous ont annoncé une consommation comprise en 13 et 14 kWh / 100 km. Mais une fois encore, il faudra attendre la version définitive du logiciel embarqué pour en avoir le cœur net, avec des relevés de consommation parfois fantaisistes. Une chose est certaine, après avoir parcouru près de 160 km, l'instrumentation indique un niveau de batterie de 40 %. On peut donc estimer l'autonomie moyenne à 400 km en roulant principalement sur le réseau secondaire et en empruntant quelques voies rapides (limitées à 100 km/h sur notre parcours).

Un mot enfin sur les aides à la conduite de la Citroën ë-C3 : il n'y en a pas. Tout du moins pas pour notre essai de modèles de préproduction, sur lesquels ces fonctions ont toutes été désactivées. Car de série, la Citroën ë-C3 sera plutôt bien équipée même en entrée de gamme avec l'assistance au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de vitesse, l'aide au démarrage en côte ou encore les feux de route automatiques. Le régulateur et le limiteur de vitesse sont aussi proposés de série.

Les tarifs de la Citroën ë-C3

Meilleure vente de la marque, la Citroën C3 se décline maintenant dans une version électrique, et devient le premier modèle produit en Europe à moins de 25 000 €. En effet, la citadine est proposée à partir de 23 300 € en finition You avec une motorisation unique de 113 ch et une batterie de 44 kWh pour le modèle Electric 320.

La finition Max demande quant à elle 27 800 € pour quelques équipements de plus. À voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Enfin, une déclinaison Electric 200 dotée d'une batterie plus modeste sera normalement commercialisée l'année prochaine à partir de 19 990 €. Quelle que soit la version choisie, la Citroën ë-C3 sera aussi éligible au bonus écologique de 4 000 €, ainsi qu'aux aides locales quand celles-ci sont applicables. En face, seul Dacia propose sa Spring qui bénéficiera d’une nouvelle version que nous essayerons le mois prochain.

Les commandes de la Citroën ë-C3 sont d'ores et déjà ouvertes avec les premières livraisons qui sont attendues pour septembre 2024.