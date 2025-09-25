Un spécialiste compare la Kia EV6 2026 au Tesla Model Y, la hiérarchie va-t-elle changer ?

Le Model Y est la référence des SUV électriques, mais son règne est contesté. Un spécialiste de l’électrique a testé la Kia EV6 2026 et met en avant des arguments qui pourraient bien bousculer la hiérarchie.

Dans l’univers des SUV électriques, Tesla occupe une place dominante. Le Model Y reste le modèle le plus vendu au monde dans cette catégorie, avec un mélange d’autonomie solide, de vaste espace intérieur et de compatibilité avec le réseau de recharge Supercharger. Face à lui, les constructeurs traditionnels redoublent d’efforts pour proposer des modèles capables d’attirer une partie des acheteurs. Kia fait partie de ceux qui multiplient les innovations pour s’imposer sur ce marché en pleine expansion.

Nous avions déjà pris en main la Kia EV6 en 2021 et salué son audace, son style et sa plateforme 800 volts particulièrement efficace. Quatre ans plus tard, l'EV6 version 2026 revient dans l’actualité avec une comparaison directe face au Model Y. Un essai relayé sur TikTok par Recurrent Auto souligne des choix marqués : un avant plus massif qui divise, mais aussi un habitacle pensé comme un cocon, grâce à un grand écran incurvé qui enveloppe le conducteur. En revanche, la capacité de chargement reste limitée : environ 690 litres banquette relevée et jusqu’à 1320 litres une fois rabattue, contre un volume supérieur dans l'américaine qui profite d’un coffre plus large et d’un espace supplémentaire à l’avant.

La Kia EV6 2026 recharge plus vite que le Tesla Model Y grâce à sa plateforme 800 V

Le vrai atout de la Kia EV6 se situe du côté de la recharge. Le modèle 2026 intègre un port NACS, déjà présent depuis 2025, qui donne accès directement au réseau de Superchargeurs Tesla sans adaptateur. Surtout, sa technologie 800 volts permet une vitesse impressionnante : environ 160 km ajoutés en 13 minutes ou un passage de 10 % à 80 % en 18 minutes, soit près de 320 km récupérés en un seul arrêt. Sur ce point précis, l’EV6 se place même devant le Model Y, dont la puissance de charge théorique atteint 250 kW, mais dont les performances réelles sont souvent inférieures.

Reste que cette supériorité technique ne compense pas tout. Les conducteurs qui recherchent avant tout de l’espace et de la praticité continueront de privilégier Tesla, tandis que ceux sensibles à la rapidité de charge et au confort intérieur verront dans l’EV6 une alternative séduisante. Kia réduit ainsi l’écart avec Tesla, sans pour autant détrôner le Model Y. Mais ce face-à-face illustre une tendance claire : les constructeurs traditionnels n’hésitent plus à rivaliser directement avec le leader du marché des SUV électriques.

