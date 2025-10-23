Kia offre ce parfum d’essence à ses acheteurs de voitures électriques, au cas où l’odeur leur manquerait

Passer du moteur thermique à l’électrique, ce n’est pas seulement une question de batterie. Pour adoucir la transition, Kia propose un accessoire pour le moins inattendu : un parfum d’intérieur qui sent… l’essence. Un clin d’œil humoristique à ceux qui ont encore la nostalgie des voitures à combustion.

Abandonner le bruit du moteur, les vibrations et même l’odeur d’essence : pour beaucoup d’automobilistes, la voiture électrique change tout. Cette transition, parfois vécue comme une rupture, pousse certains constructeurs à imaginer des solutions originales. En Finlande, Kia a trouvé un moyen étonnant de prolonger un peu l’ambiance des anciennes voitures, sans brûler une seule goutte de carburant.

Le constructeur coréen Kia, via son importateur finlandais Astara Auto, a dévoilé un désodorisant pour voiture au parfum d’essence, conçu pour accompagner le lancement de la Kia EV4. Le projet a été mené avec le parfumeur Max Perttula, qui a mélangé des notes d’huile moteur, de métal et de bouleau, avec une pointe de jasmin pour adoucir le tout. Offert à chaque acheteur du modèle, cet accessoire au look de mini-jerrican veut « rendre la transition vers l’électrique plus familière » pour ceux qui quittent leur vieille voiture thermique.

Derrière cette idée un peu décalée, Kia assume une démarche pleine d’humour. Le constructeur reconnaît que le passage à l’électrique ne se résume pas à une évolution technologique : c’est aussi une question d’émotion et d’habitudes. Certains conducteurs trouvent la conduite électrique trop silencieuse ou trop “propre”. Un constat que la marque connaît bien, notamment avec la Kia EV6, un modèle qui mise sur le design et les sensations pour séduire les amateurs de conduite traditionnelle. Ce parfum veut, lui, rappeler l’odeur familière des stations-service tout en marquant symboliquement la fin d’une époque.

Ce parfum à l’essence s’inscrit dans une campagne plus large destinée à encourager l’adoption des véhicules électriques. En Finlande, 30 % des voitures neuves vendues par Kia sont déjà électriques, et la marque multiplie les initiatives pour convaincre les conducteurs les plus réticents. Si l’idée prête à sourire, elle montre aussi que l’électrification passe par le cœur autant que par la technologie. Reste à savoir quand Renault osera le premier parfum “Diesel Intense” pour ses futurs modèles électriques…