Kia dévoile la EV4 GT, une rivale musclée prête à affronter Tesla sur son propre terrain

Kia accélère sur le segment des voitures électriques sportives. Après le succès de la EV6 GT, la marque coréenne prépare une version plus compacte et abordable avec la future EV4 GT. Et cette fois, la berline compte bien venir titiller Tesla sur son propre terrain.

Depuis quelque temps, Kia multiplie les annonces autour de sa gamme électrique. Après avoir introduit la EV6, une berline élégante axée sur le confort et l’autonomie, la marque a lancé la EV6 GT, une version radicalement plus sportive capable de rivaliser avec certaines Tesla en accélération. Fort de ce succès, le constructeur s’attaque désormais à un segment plus accessible. L’objectif est clair : proposer une voiture électrique performante à un prix plus doux, sans sacrifier les sensations ni les performances.

Kia a dévoilé les premières images officielles de la Kia EV4 GT, recouverte d’un camouflage vert et gris qui ne cache presque rien de ses lignes. Cette version GT adopte des boucliers avant et arrière redessinés, des jantes de 20 pouces, des freins aux étriers verts et plusieurs marquages “Great Thrills” sur la carrosserie. Ces détails confirment le positionnement sportif du modèle, attendu en production dès la fin de l’année.

La Kia EV4 GT promet plus de 400 chevaux et une transmission intégrale

Sous le capot, la Kia EV4 GT devrait embarquer deux moteurs électriques pour une puissance d’environ 400 chevaux et une transmission intégrale. Elle utiliserait la même batterie de 81,4 kWh que les versions haut de gamme déjà disponibles en Europe. Cette configuration la placerait juste en dessous de la Tesla Model 3 Performance, qui atteint 510 chevaux, tout en affichant un tarif potentiellement plus attractif. Le constructeur pourrait également intégrer le système de changements de vitesses virtuelles déjà présent sur la EV6 GT et la Hyundai Ioniq 5 N, pour offrir des sensations plus proches d’un véhicule thermique.

Côté design intérieur, la marque resterait fidèle au style de la version standard, avec quelques touches de couleur spécifiques et des animations exclusives sur l’écran central. Si le prototype montré est une version à hayon, la déclinaison commercialisée aux États-Unis sera une berline classique. Son lancement est prévu au premier trimestre 2026, juste après la version standard de la EV4. Avec cette nouvelle déclinaison, Kia confirme son ambition de combiner performance et accessibilité dans l’univers de l’électrique.