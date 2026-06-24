Soldes d’été NordVPN : c’est le bon moment pour sécuriser vos données à prix cassé

Les soldes d’été débarquent en force chez NordVPN ! Du 24 juin au 21 juillet inclus, le leader de la cybersécurité casse ses prix sur ses abonnements. L’occasion rêvée pour mieux sécuriser vos données, pour contourner les géoblocages et pour naviguer anonymement à moindre coût.

nordvpn soldes ete 2026

Naviguer sur Internet sans protection expose à de nombreux risques : piratage de données sur les réseaux Wi-Fi publics, suivi publicitaire abusif ou encore restrictions géographiques. Le géant de la cybersécurité NordVPN s'impose comme la solution de référence pour repousser toutes ces menaces, notamment grâce à son chiffrement de pointe, ainsi qu'à son réseau ultra-rapide qui compte désormais de 9 300 serveurs à travers le monde.

Et ça tombe bien : c’est le coup d’envoi des soldes d’été ! Du 24 juin au 21 juillet inclus, NordVPN “sabre” ses prix et propose de grosses réductions sur la plupart de ses abonnements. Vous cherchiez le moment opportun pour protéger tous vos appareils et vos données personnelles ? Et surtout sans vous ruiner ? La période des soldes d'été est idéale pour ça.

Une protection premium accessible à tous les budgets

Pour répondre aux besoins de chacun, NordVPN décline son offre estivale en trois formules distinctes, toutes calculées sur un engagement (avantageux) de 28 mois. La formule Basique, affichée à seulement 3,37 €/mois, se concentre sur l’essentiel en offrant un VPN de haute volée, pour protéger l'ensemble de vos connexions quotidiennes.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, l’abonnement Complet passe à 4,33 €/mois. En plus du VPN, il intègre NordPass, un gestionnaire de mots de passe ultra-sécurisé, ainsi que NordLocker, un espace de stockage cloud chiffré. C'est le compromis parfait pour les utilisateurs soucieux de centraliser la gestion de leur sécurité numérique en un seul geste.

nordvpn capture ecran

L'expérience de sécurité ultime à portée de clic

Enfin, pour une tranquillité d'esprit absolue, la formule Ultime est proposée au tarif de 8,19 €/mois. Ce pack tout-en-un regroupe le VPN, le gestionnaire de mots de passe, le stockage cloud, mais y ajoute également une cyber-assurance exclusive ainsi qu’une IP dédiée. Cette dernière option s'avère particulièrement utile pour éviter les vérifications répétitives lors de vos connexions bancaires ou professionnelles.

Au-delà des tarifs, choisir NordVPN c'est aussi s'assurer d'une navigation fluide, grâce au protocole NordLynx. Le VPN profite par ailleurs d'une politique stricte de non-conservation des données (no-logs).

N'attendez pas le 21 juillet pour sauter le pas et aborder l'été en toute sérénité.

dès 3.37€
Satisfait ou remboursé 30 jours
9300 serveurs
10 connexions simultanées maximum
135 pays couverts
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