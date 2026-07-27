Apple pourrait dévoiler ses propres lunettes connectées dès l’année prochaine mais doit régler un gros problème avant

Apple serait toujours en train de travailler dur sur ses premières lunettes connectées, malgré un report de sa date de lancement initiale. Selon un récent rapport de Bloomberg, il faut désormais s’attendre à découvrir l’appareil lors de la prochaine WWDC, pour une sortie fin 2027. Si Apple parvient à régler un petit détail…

Lunettes connectées Samsung
Crédits : 123RF

Voilà un certain temps que les fameuses lunettes connectées d’Apple font parler d’elles. Elles qui seraient “la priorité absolue” du constructeur semblent pourtant à l’heure actuelle en plein milieu d’un développement tumultueux. Pour rappel, les premières rumeurs prévoyaient un lancement pour la fin 2026, projet qui paraît désormais bien compromis. Finalement, les analystes tablent plutôt aujourd’hui pour la fin 2027, ce qu’un récent rapport de Bloomberg vient corroborer.

On apprend d’ailleurs autre chose de fort intéressant dans ce dernier. Si Apple maintient a priori sa nouvelle fenêtre de lancement, la firme prévoit tout de même de dévoiler ses lunettes connectées au grand public quelques mois auparavant, lors de la WWDC 2027. Un choix qui est loin d’être anodin. En plus de montrer à la face du monde ce sur quoi elle travaille depuis des années, cette présentation, comme toutes les WWDC, devrait surtout avoir pour but de séduire les développeurs et de les inciter à créer des applications pour l’appareil.

Sur le même sujet — « Je suis extrêmement sceptique » : les lunettes connectées d’Apple n’auront sûrement pas cette fonction révolutionnaire

Apple pourrait présenter ses lunettes connectées d’ici quelques mois

C’est en effet ce qu’explique le journaliste Mark Gurman, qui fait le parallèle avec la sortie de l’Apple Vision Pro en 2023, qui avait fait suite à une keynote de présentation lors de la WWDC de la même année. Il semblerait donc qu’Apple cherche à faire de ses lunettes une version plus “portable” et discrète que son casque de réalité augmentée, avec la même stratégie utilisateur : des applications natives mais un écosystème ouvert aux développeurs.

Mais encore faut-il que la firme de Cupertino règle un épineux problème. Bien consciente des sérieuses controverses dans lesquelles se retrouvent Meta et autres fabricants de lunettes connectées en ce moment, celle-ci réfléchit encore à l’utilisation de sa caméra embarquée. Selon Mark Gurman, il a été proposé en interne de couper l’accès de l’utilisateur à celle-ci, qui ne servirait alors qu’à récolter des données sur l’environnement et ainsi entraîner l’IA embarquée. Toujours mieux que de laisser filmer n’importe qui à son insu.


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