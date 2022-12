Jeux vidéo : le top 10 des titres les plus attendus en 2023

2022, c’est terminé ! Il est maintenant temps de penser à 2023. L’année qui arrive promet d’être grandiose en termes de jeu vidéo et pour ce petit dossier, nous avons sélectionné dix titres à surveiller. Nouvelles licences, retour d’entre les morts ou Remake, il y en aura pour tous les goûts. Les prochains mois vont être chargés !

2022 a été une année étrange pour le jeu vidéo. Si les blockbusters ne se sont pas bousculés, ceux qui sont sortis ont été des titres majeurs pour l’industrie, comme Elden Ring ou encore God of War Ragnarök. Il faut dire que nous sommes dans une période un peu particulière : les pénuries de consoles continuent d’empoisonner le marché et de nombreux jeux ont été décalés à 2023. L’industrie se remet tout doucement de la crise du COVID et les prochains mois vont voir arriver bon nombre de titres, que ce soient des blockbusters ou des œuvres plus confidentielles. Chez Phonandroid, nous avons sélectionné dix jeux à surveiller pour 2023, dix titres qui devraient lever les foules s’ils tiennent leurs promesses.

Pour ce dossier, on se mouille ! Il s’agit en effet des jeux les plus attendus de la rédaction, ceux dont nous rêvons la nuit. Ce classement est collégial et chacun y a apporté sa patte, il est donc totalement subjectif. Vous-mêmes, dans les commentaires, n’hésitez pas à nous donner les vôtres ! Précisons que nous n’avons mis que les titres confirmés pour 2023, et non ceux dont la date de sortie est encore nébuleuse.

C’est parti !

10/ Final Fantasy XVI – 22 juin 2023 (PS5)

Six ans après le dernier épisode numéroté, la saga revient sur nos consoles et cherche à frapper fort. Final Fantasy XVI veut miser sur son univers riche, ses personnages forts ainsi que sur ses séquences impressionnantes mettant en scène des invocations. Fini les mondes technologiques et les balades en voiture, puisque ce FF reviendra aux sources avec un univers heroic fantasy plus classique. Un candidat très sérieux au titre de meilleur JRPG de l’année 2023.

9/ Baldur’s Gate 3 – août 2023 (PC)

Vingt ans. Cela fait plus de vingt ans que Baldur’s Gate 3 se fait attendre. Le salut vient finalement du studio belge Larian, déjà à l’œuvre derrière les deux Divinity Original Sin. Avec son immense héritage, BG 3 devra être LE cRPG ultime, celui qui devra se rapprocher le plus possible de l’expérience jeu de rôle papier. La pression sur les développeurs est donc immense et pour l’instant, l’accès anticipée (disponible depuis 2020) se montre très rassurante. Aura-t-on le droit à un nouveau classique du genre ? Nous l’espérons fort. Pas de panique si vous n’avez pas fait les précédents jeux, ce volet ne sera qu’une suite spirituelle avec sa propre histoire.

8/ Alan Wake 2 – 2023 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

Sorti en 2010, le premier Alan Wake avait marqué l’histoire du jeu vidéo avec son ambiance hors du commun et son histoire aussi prenante que bien ficelée. Douze ans plus tard, l’écrivain revient dans de nouvelles aventures. Le studio Remedy (Max Payne, Quantum Break, Control) est toujours aux manettes et on peut espérer un jeu d’action/aventure qui mettra l’accent sur le narratif. En tout cas, nous l’avons attendue longtemps, cette suite !

7/ Assassin’s Creed Mirage – 2023 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Assassin’s Creed revient aux sources avec Mirage. Adieu les mondes ouverts beaucoup trop grands et les quêtes annexes par centaine, puisque Mirage se déroulera dans une seule et unique ville. Le titre d’Ubisoft nous mettra dans les bottes de Basim, personnage déjà rencontré dans Valhalla, et nous fera évoluer dans la Bagdad du IXe siècle. Parkour et assassinats discrets au menu, comme à la grande époque !

6/ Marvel’s Spider-Man 2 – automne 2023 (PS5)

Très attendu par tous les fans de la Maison des Idées, Marvel’s Spider-Man 2 devrait être la grosse exclue PS5 de 2023. Pour l’instant, peu de détails sur cette suite, mais on imagine qu’elle reprendra ce qui a fait le succès du premier volet, c’est à dire un monde ouvert gigantesque dans lequel voltiger et des combats classiques mais percutants. Seule certitude, deux personnages seront jouables : Peter Parker et Miles Morales. Un invité de marque aussi fera son apparition : un certain Venom…

5/ Resident Evil 4 Remake – 24 mars 2023 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Après Resident Evil 2 et 3, c’est logiquement Resident Evil 4 qui a le droit à son remake. Le jeu original, sorti en 2005, avait bousculé le petit monde de l’action/aventure avec un gameplay nerveux caméra à l’épaule. Si son remake se veut logiquement moins révolutionnaire, il aura la lourde tâche de nous redonner les sensations de l’époque. Resident Evil 4 est un grand jeu, un très grand jeu, cette réinvention devra donc être à la hauteur. Il nous met dans la peau de Leon Kennedy, agent secret qui doit secourir la fille du président des Etats-Unis retenue dans un village isolé.

4/ Starfield – 2023 (PX, Xbox Series X/S)

Starfield veut signer le renouveau de Bethesda, devenir une licence importante pour la prochaine décennie. Un pari fou de la part du développeur qui cherche à créer le jeu d’aventure spatial ultime. Le titre semble reprendre la formule gagnante des Elder Scrolls et des derniers Fallout pour la transposer dans un univers de « hard SF ». La promesse est gigantesque : des centaines de mondes à explorer, des milliers de quêtes à compléter, un monde ouvert colossal et des graphismes impressionnants. Starfield a toutes les cartes en main pour devenir l’un des prochains grands classiques du jeu vidéo, il ne lui reste qu’à transformer l’essai.

3/ Diablo IV – 6 juin 2023 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Le mal est de retour ! Onze ans après Diablo 3, Blizzard nous ramène à Sanctuaire dans un opus aussi sombre qu’ambitieux. Le changement est de taille par rapport aux précédents volets : on abandonne la structure en niveaux pour un monde ouvert qui promet d’être immense. Le développeur a d’ores et déjà annoncé qu’un grand soin serait apporté au « endgame », c’est-à-dire au contenu accessible au niveau maximal, avec divers événements et des nouveautés ajoutées régulièrement. Diablo 4 veut récupérer sa couronne du meilleur hack and slash et le fait savoir !

2/ Star Wars Jedi Survivor – 17 mars 2023 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

Cinq ans ont passé depuis Fallen Order et notre Cal Kestis, qui a pris un peu de bouteille, doit affronter une nouvelle menace. Le jeu promet d’être dans la droite lignée du précédent, c’est-à-dire un habile mélange des genres avec l’accent mis sur un level design labyrinthique. Des nouveautés seront aussi de la partie, comme la possibilité d'utiliser des montures ou de ralentir le temps. Fallen Order avait créé la surprise en 2019, Survivor se doit de confirmer. L'un de nos jeux les plus attendus de 2023, sans hésitation.

1/ Zelda Tears of the Kingdom – 12 mai 2023 (Switch)

Tous les membres de la rédaction ont jeu leur préféré, celui qu’ils attendent le plus pour 2023. Pourtant, il y en a un qui met tout le monde d’accord, celui qui se retrouve systématiquement au sommet de la liste : Zelda Tears of the Kingdom. Est-ce vraiment une surprise ? Comment succéder à la claque Breath of the Wild ? C’est le défi que doit relever Nintendo, et quel défi ! En tout cas, la bande-annonce laisse présager la même formule, mais poussée à son paroxysme. La grande nouveauté pourrait résider dans deux niveaux de monde ouvert : un monde terrestre ainsi qu’un monde céleste. La manipulation du temps pourrait aussi être au coeur du gamelay. En tout cas, nous serons là le jour J, et vous ?

Bien entendu, il y a bien d’autres jeux que nous attendons pour 2023, comme Dead Space Remake, Forza Motorsport 8, Octopath Traveler 2, Homeworld 3, Forspoken, Skull and Bones, STALKER 2, Hogwarts Legacy, Life of P… il y en a plein, mais il a fallu faire des choix ! Vous-mêmes, dans les commentaires, n’hésitez pas à nous donner vos attentes !