Star Wars Outlaws se dévoile dans une bande-annonce explosive

Star Wars Outlaws, le prochain jeu en monde ouvert d'Ubisoft, a fait partie des très grosses annonces de la conférence de l'éditeur français. Pour l'occasion, les joueurs ont pu découvrir une séquence de gameplay explosive, ainsi qu'une fenêtre de sortie. On fait le point ensemble.

A défaut d'avoir l'E3 cette année, les joueurs et joueuses du monde entier peuvent se consoler grâce au Summer Game Fest 2023. Du 7 juin au 11 août, nous allons avoir le droit à des dizaines de conférences, organisées soit par les principaux constructeurs, comme le Xbox Games Showcase, soit par des studios de renom.

Nous avons déjà eu le droit à du lourd, comme ces 45 minutes de gameplay pour Starfield, une bande-annonce dantesque pour Fable ou sans oublier de nouvelles images pour Assassin's Creed Mirage.

Et ce 12 juin, ce fut au tour d'Ubisoft de monter sur le devant de la scène avec la conférence Ubisoft Forward. Pour l'occasion, l'éditeur français a présenté quelques titres inédits comme le nouveau Prince of Persia, mais aussi Avatar : Frontiers of Pandora, un FPS en monde ouvert prenant place dans l'univers éponyme créé par James Cameron.

Ubisoft dévoile enfin Star Wars Outlaws

A l'image d'Apple et son “One More Thing”, Ubisoft a conclu sa présentation en sortant l'artillerie lourde. En effet, l'éditeur a dévoilé une première bande-annonce de gameplay explosive pour Star Wars Outlaws.

Pour les néophytes, Star Wars Outlaws se présente comme le premier jeu Star Wars en monde ouvert d'Ubi. Contrairement au Star Wars : Jedi Survivor d'EA, le joueur n'incarnera pas ici un Jedi surpuissant. Non, on se retrouvera dans la peau de Kay Vess, une contrebandière rappelant furieusement un certain Han Solo.

L'intrigue du titre se déroulera entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi et prendra donc place dans une galaxie sous le joug de l'Empire. Notre personnage, accompagnée de son compagnon à poil Nix, va voyager de planète en planète pour grimper dans la hiérarchie du crime intergalactique.

Durant les dix minutes de gameplay dévoilés par Ubisoft, on a pu apercevoir certaines mécaniques du jeu. Pour résumer, le titre devrait proposer un habile mix entre infiltration, action pure et dure, exploration et dialogues à embranchements. A l'image d'un certain Starfield, Star Wars Outlaws fera aussi la part belle aux combats spatiaux à bord de notre vaisseau de contrebande.

De ce que l'on a pu voir, le jeu développé par Massive Entertainment (The Division 1 & 2, Avatar Frontiers of Pandora, Far Cry 3) promet une belle direction artistique, qui reprendra en grande partie l'esthétique de la première trilogie réalisée par George Lucas. Pour l'instant, il faudra se contenter d'une simple fenêtre de sortie pour ce titre à venir sur Xbox Series X/S, PS5 et PC : courant 2024.