Diablo 4 : les serveurs hors service à cause d’une attaque DDoS

Diablo IV a fait l'objet d'une attaque DDoS, comme le confirme un message sur l'écran du menu principal du jeu. En conséquence, les joueurs n'ont cessé d'être déconnectés du jeu d'action-RPG toujours en ligne pendant l'une des périodes les plus chargées de la semaine.

Dans un message posté hier soir sur le compte du service client de Blizzard, la société a déclaré qu'elle « enquêtait sur un problème affectant nos serveurs d'authentification, ce qui peut entraîner des échecs ou des lenteurs dans les tentatives de connexion » et empêcher les joueurs de se connecter.

Dans la soirée, Blizzard avait subi une “attaque DDoS” qui empêchait les joueurs de se connecter à Diablo 4. Il semble que le problème affectait la plupart des jeux du portefeuille de Blizzard tels que World of Warcraft, ainsi que Battle.net et les boutiques en jeu. « Nous subissons actuellement une attaque DDoS, qui peut entraîner une latence élevée et des déconnexions pour certains joueurs. Nous travaillons activement à la résolution de ce problème ».

L’attaque DDoS a duré plusieurs heures

Sur Reddit, des joueurs ont affirmé qu’ils n’ont pas pu jouer au dernier jeu de Blizzard pendant au moins 10 à 12 heures. De nombreux joueurs ont donc exprimé leur colère sur les réseaux sociaux, même si l’entreprise n’est pas totalement responsable de ce problème. Heureusement, il y a de fortes chances que vous puissiez désormais vous connecter au jeu, Blizzard ayant annoncé que l’attaque DDoS avait pris fin.

Les attaques DDoS sont une menace pour tous les jeux qui ne sont accessibles que via un mode en ligne. Il y a fort à parier que cet incident renouvellera les appels lancés à Blizzard pour qu'il ajoute un mode hors ligne à Diablo IV.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Diablo 4 rencontre un problème majeur. Il y a un peu plus d’une semaine, certains joueurs avaient déjà vu leur progression et leur personnage être supprimés à la suite d’une grosse panne. Ces serveurs capricieux avaient déjà découragé de nombreux joueurs de continuer leur aventure, mais on espère que Blizzard trouvera vite une solution.