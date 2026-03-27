Bose QuietComfort Ultra : l’excellent casque est de retour à prix cassé, vite !

Pour fêter l’arrivée du printemps, Boulanger organise des ventes flash exceptionnelles. Si vous cherchez un excellent casque audio en promotion, ce bon plan est fait pour vous. Normalement en vente à 399 €, le Bose QuietComfort Ultra est affiché à 299 €. Et avec le code VF20, vus avez 20 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 279 € seulement. Mais il va falloir faire vite, l’offre expirée bientôt !

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Le Bose QuietComfort Ultra est un casque haute de gamme qui peut être utilisé aussi bien en Bluetooth qu’en filaire. Il offre un son de qualité, profite d’une réduction de bruit active exceptionnelle et, cerise sur le gâteau, il dispose d’une autonomie XXL. Mais normalement en vente à 399 €, ce petit bijou n’est malheureusement pas accessible à toutes les bourses.

Durant les ventes flash organisées par Boulanger, vous pouvez vous l’offrir à prix sacrifié. Le Bose QuietComfort Ultra est actuellement affiché à 299 €, mais ça n’est pas tout ! Grâce au code VF20 valable jusqu’au dimanche 29 mars, vous avez 20 € de réduction dès 200 € d’achat. L’excellent casque passe donc à 279 € seulement !

Quelles sont les caractéristiques du Bose QuietComfort Ultra ?

Le Bose QuietComfort Ultra vous fait de l’oeil, mais son prix premium vous freine ? Boulanger vous donne la possibilité de vous équiper à prix réduit, et un modèle avec de telles caractéristiques à 279 € seulement, c’est une bonne affaire !

Ce casque sans fil a été conçu pour vous offrir une expérience optimale. Son design circum-aural vous englobe entièrement l’oreille pour une immersion totale et un confort optimal. La réduction de bruit active vous offre un silence exceptionnel. Il dispose de 3 modes, à savoir Silencieux pour un silence total, Conscient pour continuer à entendre ce qu’il se passe autour de vous, et Immersion qui mêle la réduction de bruit et avec la projection du son en fonction de vos mouvements.

Le BOSE QC Ultra Headphone est par ailleurs équipé d’un micro intégré pour vous offrir des appels clair. Il est également pliable pour être facilement transporté. Enfin, sa belle autonomie pouvant atteindre les 24 heures d’utilisation avec ANC vous permet de l’utiliser toute la journée sans avoir besoin de le recharger.